В Совфеде предложили запретить распространение дипфейков - РИА Новости, 08.10.2025
12:20 08.10.2025
В Совфеде предложили запретить распространение дипфейков
общество
россия
сергей карякин
валентина матвиенко
совет федерации рф
госдума рф
россия
В Совфеде предложили запретить распространение дипфейков

Сенатор Карякин предложил запретить распространение дипфейков без согласия людей

Здание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Сенатор Сергей Карякин сообщил, что разработал законопроект, предполагающий запрет на создание и распространение дипфейков с имитацией голоса и образа граждан без их согласия.
"Зачастую злоумышленники используют их (дипфейки - ред.) в противоправных целях, таких как: телефонное мошенничество, дезинформация населения, создание ложной повестки от имени органов власти и так далее... Ответственности, санкций и регулирования в российском законодательстве в настоящее время нет. В этой связи предлагаю внести изменения в отдельные законодательные акты РФ в части установления запрета на создание и распространение синтетических аудиовизуальных материалов, имитирующих образ и голос гражданина без его согласия", - сказал Карякин в ходе пленарного заседания Совфеда.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Роскачество рассказало, как защититься от мошенников, использующих дипфейки
1 октября, 06:40
Сенатор также уточнил, что им "предварительно подготовлен законопроект по данной проблематике".
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала эту идею правильной, отметив, что необходимо предупредить эту угрозу сейчас, а не бороться с ней после того, когда станет сложно.
"Давайте коллеге (главе комиссии Совфеда по информполитике Алексею - ред.) Пушкову поручим, нашей комиссии по СМИ с участием комитета по законодательству внимательно рассмотреть Ваши предложения, Сергей Александрович", - добавила Матвиенко.
В аппарате сенатора РИА Новости уточнили, что данным законопроектом предлагается официально определить понятие "дипфейк" в российском законодательстве, а также установить запрет на их создание и распространение без согласия гражданина. Кроме того, добавили там, инициативой предлагается ввести административную и уголовную ответственность в зависимости от последствий.
"После обсуждения с Пушковым сразу же мы направим (в кабмин и Госдуму - ред.). По срокам, я думаю, что в ближайшее время это произойдёт", - сказали в аппарате.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
МИД опроверг дипфейк на основе интервью Захаровой
5 октября, 18:33
 
Общество Россия Сергей Карякин Валентина Матвиенко Совет Федерации РФ Госдума РФ
 
 
