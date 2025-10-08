Рейтинг@Mail.ru
Билайн Big Data & AI и IVA Technologies объявили о сотрудничестве - РИА Новости, 08.10.2025
17:20 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/sotrudnichestvo-2047100290.html
Билайн Big Data & AI и IVA Technologies объявили о сотрудничестве
Билайн Big Data & AI и IVA Technologies объявили о сотрудничестве - РИА Новости, 08.10.2025
Билайн Big Data & AI и IVA Technologies объявили о сотрудничестве
Билайн Big Data & AI — команда, развивающая продукты на основе искусственного интеллекта и больших данных, и IVA Technologies заключили соглашение о... РИА Новости, 08.10.2025
технологии, билайн, вымпелком
Технологии, Билайн, ВымпелКом

Билайн Big Data & AI и IVA Technologies объявили о сотрудничестве

Генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский и директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна Константин Романов
Генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский и директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна Константин Романов
© Фото : пресс-служба Билайна
Генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский и директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна Константин Романов
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Билайн Big Data & AI — команда, развивающая продукты на основе искусственного интеллекта и больших данных, и IVA Technologies заключили соглашение о стратегическом партнерстве для развития инновационных корпоративных сервисов и цифровых решений на российском рынке, оно было подписано на форуме инновационных финансовых технологий "Финополис-2025", сообщает пресс-служба оператора.
В рамках партнерства компании объединят технические и исследовательские команды для развития цифровых продуктов на базе ИИ для корпоративных коммуникаций и исследования новых возможностей использования агентов для разных отраслей.
"Разработка инновационных цифровых продуктов требует синергии разностороннего опыта и технологий. Мы стремимся создать инструменты, которые не просто автоматизируют задачи, а позволят принимать более взвешенные решения, повысив эффективность и прозрачность процессов. В партнерстве с IVA мы не только ускорим внедрение ИИ-решений, а заложим фундамент для новых форм корпоративного взаимодействия, где искусственный интеллект будет надежным партнером в управлении проектами и коммуникациями", – отметил директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна Константин Романов, его слова приводит пресс-служба.
Одним из направлений сотрудничества станет внедрение искусственного интеллекта для управления клиентским опытом и работой сотрудников. В рамках инициативы планируется объединить усилия для реализации двух проектов: решения для анализа качества обслуживания в кол-центрах на основе полного цикла взаимодействия с клиентом и системы оценки климата в коллективе, а также вовлеченности сотрудников на основе метаданных о коммуникациях.
Команды планируют осуществлять исследования в области генеративного ИИ и коммуникаций нового поколения. В частности, совместно изучить возможности создания "Цифрового двойника команды" — ИИ-модели, которая имитирует работу команды и позволяет прогнозировать результаты проектов при изменениях в составе сотрудников, распределении задач или коммуникациях. Параллельно оценят возможности генеративного ИИ для автоматизации корпоративных коммуникаций. В амбициозных планах компаний также работа над специализированными ИИ-ассистентами для ритейла, финансового сектора и телекома, обученных на обезличенных корпоративных данных.
"Наша многолетняя экспертиза в создании корпоративных цифровых экосистем и технологические ресурсы Билайна позволяют нам уверенно смотреть в будущее партнерства. Уверен, что наши совместные проекты откроют новые возможности для рынка за счет новых ИИ-решений, где технологии органично интегрированы с бизнес-процессами, принося ощутимую пользу и увеличивая вовлеченность сотрудников и клиентов", – заявил генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский.
