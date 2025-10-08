"Яндекс 360" и ОТП Банк будут совместно развивать ИТ-решения в финсекторе

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. "Яндекс 360" (входит в группу Yandex B2B Tech) подписал с ОТП Банком соглашение о стратегическом партнерстве в области развития ИТ-решений, сообщает компания.

Соглашение подписано в рамках форума инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis.

Ключевые направления соглашения — пилотирование и тестирование цифровых сервисов для коммуникаций и совместной работы "Яндекс 360" в ИТ-инфраструктуре ОТП Банка как в облачной (SaaS), так и в локальной (on-premises) версиях.

Банк планирует внедрить в свои процессы сервисы "Яндекс 360" и совместно с командой виртуального офиса развивать их, адаптируя под потребности банка и отрасли. Интеграция решений позволит банку ускорить внутренние коммуникации, обеспечить бесперебойную работу команд и снизить риски, связанные с информационной безопасностью и технологической зависимостью, отмечается в сообщении. ОТП Банк уже использует решения "Яндекс 360": Доски и Браузер для организаций, а также инфраструктуру Yandex Cloud для тестирования и запуска приложений.

"Сотрудничество с лидерами рынка, такими как ОТП Банк, помогает нам адаптировать сервисы "Яндекс 360" к высочайшим требованиям финансового сектора, где безопасность является ключевым приоритетом. Мы уже отвечаем на этот вызов активным развитием on-premises решений. В ближайшее время мы значительно расширим портфель on-premises-инструментов, формируя новый стандарт безопасных корпоративных коммуникаций", — цитируются в сообщении слова коммерческого директора "Яндекс 360" Романа Королева.