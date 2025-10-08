Рейтинг@Mail.ru
Госдума денонсировала соглашение по плутонию между Россией и США
14:14 08.10.2025 (обновлено: 15:08 08.10.2025)
Госдума денонсировала соглашение по плутонию между Россией и США
Госдума на пленарном заседании приняла закон о денонсации соглашения по плутонию между Россией и США.
сша, россия, госдума рф, в мире, нато, украина
США, Россия, Госдума РФ, В мире, НАТО, Украина

Госдума денонсировала соглашение по плутонию между Россией и США

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о денонсации соглашения по плутонию между Россией и США.

Договор был подписан в Москве 29 августа 2000 года, в Вашингтоне — 1 сентября.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Володин прокомментировал решение о денонсации соглашения по плутонию
Вчера, 13:12
Правительство внесло эту инициативу в Госдуму в июле. Она предполагает приостановку действия соглашения об утилизации плутония, который больше не используется в оборонных целях.
В пояснительной записке отмечается, что действие соглашения и протоколов к нему приостановили в 2016 году указом президента России. Причины:
  • введение Штатами антироссийских санкций;
  • принятие Вашингтоном закона о поддержке Украины, допускающего вмешательство во внутренние дела;
  • расширение НАТО на восток;
  • наращивание военного присутствия США в странах Восточной Европы;
  • намерение Вашингтона изменить порядок утилизации плутония без согласия со стороны Москвы.
Законом о приостановлении действия соглашения оговаривались условия его возобновления: сокращение военной инфраструктуры США, размещенной в странах НАТО, вступивших в блок после 1 сентября 2000 года, отмена "закона Магнитского" и закона о поддержке свободы Украины от 2014 года, снятие антироссийских санкций и компенсация Москве ущерба, понесенного из-за их введения.
В пояснительной записке отмечается, что ни одно из этих условий не выполнено. Более того, США предприняли ряд новых антироссийских шагов, коренным образом меняющих стратегический баланс, сложившийся на момент заключения соглашения, и создающих дополнительные угрозы стратегической стабильности.
Также подчеркивается, что действия США служат основанием для денонсации соглашения и протоколов к нему в соответствии со статьей 62 Венской конвенции о праве международных договоров из-за коренных изменений обстоятельств, существовавших при их заключении. При этом сохранение каких-либо дальнейших обязательств в отношении плутония представляется нецелесообразным.
Атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
СМИ: США могут перенаправить оружейный плутоний на топливо для АЭС
29 сентября, 23:30
 
