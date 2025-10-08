Госдума денонсировала соглашение по плутонию между Россией и США

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о денонсации соглашения по плутонию между Россией и США.

Договор был подписан в Москве 29 августа 2000 года, в Вашингтоне — 1 сентября.

Правительство внесло эту инициативу в Госдуму в июле. Она предполагает приостановку действия соглашения об утилизации плутония, который больше не используется в оборонных целях.

В пояснительной записке отмечается, что действие соглашения и протоколов к нему приостановили в 2016 году указом президента России . Причины:

введение Штатами антироссийских санкций;

введение Штатами антироссийских санкций; принятие Вашингтоном закона о поддержке Украины, допускающего вмешательство во внутренние дела;

принятие Вашингтоном закона о поддержке Украины, допускающего вмешательство во внутренние дела; расширение НАТО на восток;

расширение НАТО на восток; наращивание военного присутствия США в странах Восточной Европы;

наращивание военного присутствия США в странах Восточной Европы; намерение Вашингтона изменить порядок утилизации плутония без согласия со стороны Москвы.

Законом о приостановлении действия соглашения оговаривались условия его возобновления: сокращение военной инфраструктуры США, размещенной в странах НАТО, вступивших в блок после 1 сентября 2000 года, отмена "закона Магнитского" и закона о поддержке свободы Украины от 2014 года, снятие антироссийских санкций и компенсация Москве ущерба, понесенного из-за их введения.

В пояснительной записке отмечается, что ни одно из этих условий не выполнено. Более того, США предприняли ряд новых антироссийских шагов, коренным образом меняющих стратегический баланс, сложившийся на момент заключения соглашения, и создающих дополнительные угрозы стратегической стабильности.