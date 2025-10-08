Рейтинг@Mail.ru
Совфед ратифицировал соглашение России и Кубы о военном сотрудничестве - РИА Новости, 08.10.2025
11:13 08.10.2025
Совфед ратифицировал соглашение России и Кубы о военном сотрудничестве
Совфед ратифицировал соглашение России и Кубы о военном сотрудничестве
Сенаторы в среду ратифицировали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Куба о военном сотрудничестве.
Совфед ратифицировал соглашение России и Кубы о военном сотрудничестве

Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Сенаторы в среду ратифицировали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Куба о военном сотрудничестве.
Законом предлагается ратифицировать межправительственное соглашение РФ и Кубы, подписанное 13 марта 2025 года в Гаване и 19 марта 2025 года в Москве.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что ратификация соглашения будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между странами в военной области, обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества, обеспечит защиту интересов граждан Российской Федерации, выполняющих задачи в рамках реализации данного соглашения, от юрисдикции Республики Куба.
Президент Кубы поздравил Путина с днем рождения
