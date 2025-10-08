Рейтинг@Mail.ru
Делегация Таджикистана в Алтайском крае знакомится с системой образования
Алтайский край
Алтайский край
 
10:26 08.10.2025
Делегация Таджикистана в Алтайском крае знакомится с системой образования
Делегация Таджикистана в Алтайском крае знакомится с системой образования
Делегация Таджикистана на примере Алтайского края знакомится с организацией системы российского образования, сообщает пресс-служба правительства края. РИА Новости, 08.10.2025
алтайский край, таджикистан, барнаул
Алтайский край, Алтайский край, Таджикистан, Барнаул
Делегация Таджикистана в Алтайском крае знакомится с системой образования России

© Фото : Алтайский край, официальный сайт ПравительстваВстреча делегации Таджикистана с заместителем Председателя Правительства Алтайского края Юрием Абдуллаевым
Встреча делегации Таджикистана с заместителем Председателя Правительства Алтайского края Юрием Абдуллаевым - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : Алтайский край, официальный сайт Правительства
Встреча делегации Таджикистана с заместителем Председателя Правительства Алтайского края Юрием Абдуллаевым
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ, 8 окт - РИА Новости. Делегация Таджикистана на примере Алтайского края знакомится с организацией системы российского образования, сообщает пресс-служба правительства края.
"На этой неделе в Алтайском крае работает делегация системы образования Республики Таджикистан. В её состав вошли 25 педагогов и руководителей, проходящих стажировку в Алтайском государственном педагогическом университете. В их числе представители министерства образования и науки Республики Таджикистан, администрации Республиканского института повышения квалификации", - говорится в сообщении.
В состав делегации также вошли председатели городских комитетов по образованию, заместители директоров образовательных организаций и школьные учителя.
"Программой стажировки предусмотрено знакомство управленцев с современными практиками управления образовательной организацией на примере системы образования Алтайского края", - отмечается в сообщении.
В рамках визита состоялась встреча делегации с заместителем председателя правительства Алтайского края Юрием Абдуллаевым, который рассказал о передовых проектах, реализуемых в отрасли образования региона.
"В преддверии визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Республику Таджикистан рад приветствовать вас от имени губернатора Виктора Томенко в Алтайском крае – регионе с традиционно сильной системой образования. По итогам прошлого (2024 - ред.) года в интегральном рейтинге Рособрнадзора Алтайский край занимает 24-е место среди 89 субъектов Российской Федерации по качеству образования", - сказал Абдуллаев в обращении к участникам делегации.
Ирина Лазаренко, ректор Алтайского педуниверситета, координирующего по поручению Минпросвещения России деятельность российско-таджикских школ, отметила, что во взаимодействии вуза и образовательных организаций Таджикистана многое сделано, а впереди - еще больше направлений сотрудничества.
"Это и повышение квалификации, и стажировки. К 2027 году в Душанбе планируется открыть образовательный центр для одаренных детей по модели "Сириуса", и нашему вузу поручено кураторство его строительства", – рассказала Лазаренко.
Заместитель министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая познакомила гостей с особенностями структуры системы образования Алтайского края. Она отметила, что большинство школ в крае – сельские, но при этом даже самая маленькая малокомплектная школа должна соответствовать всем требованиям. Поэтому очень важный вопрос, которым занимаются региональные власти, – это совершенствование инфраструктуры.
Она также затронула вопрос создания в России единого образовательного пространства и механизмов встраивания в него системы образования региона. Кроме того, представитель профильного регионального министерства познакомила участников встречи с существующими в крае мерами поддержки педагогов и студентов – будущих учителей.
Руководитель делегации Навруз Мирзозода, ректор Республиканского института повышения квалификации и переподготовки работников сферы образования, от имени министерства образования Республики Таджикистан и всей делегации выразил благодарность за плодотворную встречу. Он подчеркнул, что отношения между вузами и странами год от года расширяются, и в подтверждение своих слов коротко обозначил планы по сотрудничеству с Алтайским педуниверситетом на 2026 год.
В рамках программы стажировки слушатели познакомятся не только с инновационной образовательной инфраструктурой вуза, но и посетят образовательные организации Алтайского края, реализующие флагманские проекты – Алтайский институт развития образования, региональный центр выявления и поддержки одарённых детей в Алтайском крае "Талант 22", белокурихинскую школу №2, гимназию № 42 города Барнаула и детскую школу искусств "Традиция".
Алтайский крайАлтайский крайТаджикистанБарнаул
 
 
