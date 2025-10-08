Рейтинг@Mail.ru
МИД Сирии: страна решительно настроена бороться с ИГ*
18:12 08.10.2025 (обновлено: 19:05 08.10.2025)
МИД Сирии: страна решительно настроена бороться с ИГ*
МИД Сирии: страна решительно настроена бороться с ИГ*
Власти Сирии решительно настроены бороться с террористической группировкой ИГ* при поддержке международного сообщества, заявил в среду глава МИД Сирии Асаад... РИА Новости, 08.10.2025
МИД Сирии: страна решительно настроена бороться с ИГ*

Аш-Шибани: Дамаск намерен бороться с ИГ при поддержке международного сообщества

© Фото : представлено МИД Турции Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во время пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом
Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во время пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : представлено МИД Турции
Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во время пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом
БЕЙРУТ, 8 окт - РИА Новости. Власти Сирии решительно настроены бороться с террористической группировкой ИГ* при поддержке международного сообщества, заявил в среду глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани на совместной с турецким коллегой Хаканом Фиданом пресс-конференции в Анкаре.
"Сирийское правительство обладает сильной волей бороться с ИГ* в сотрудничестве с международным сообществом",- сказал аш-Шибани.
* Запрещенная в России террористическая организация
Захарова: Россия надеется на создание в Сирии эффективной госсистемы
