https://ria.ru/20251008/siriya-2047115820.html
МИД Сирии: страна решительно настроена бороться с ИГ*
МИД Сирии: страна решительно настроена бороться с ИГ* - РИА Новости, 08.10.2025
МИД Сирии: страна решительно настроена бороться с ИГ*
Власти Сирии решительно настроены бороться с террористической группировкой ИГ* при поддержке международного сообщества, заявил в среду глава МИД Сирии Асаад... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T18:12:00+03:00
2025-10-08T18:12:00+03:00
2025-10-08T19:05:00+03:00
в мире
сирия
россия
анкара (провинция)
хакан фидан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047130066_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5317a7afb3524693b310e1f768f60a19.jpg
https://ria.ru/20251008/rossija-2047112269.html
сирия
россия
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047130066_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_3fc182d6d387463e41027efda4939429.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, россия, анкара (провинция), хакан фидан
В мире, Сирия, Россия, Анкара (провинция), Хакан Фидан
МИД Сирии: страна решительно настроена бороться с ИГ*
Аш-Шибани: Дамаск намерен бороться с ИГ при поддержке международного сообщества