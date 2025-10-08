https://ria.ru/20251008/shiveluch-2046976191.html
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел - РИА Новости, 08.10.2025
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел
Вулкан Шивелуч на Камчатке в четверг выбросил столб пепла на высоту до 5,4 километра над уровнем моря, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T06:18:00+03:00
2025-10-08T06:18:00+03:00
2025-10-08T06:18:00+03:00
шивелуч
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967036298_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_78b8b029a9fe2030653ee832ecbcf463.jpg
https://ria.ru/20251007/kamchatka-2046863484.html
шивелуч
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967036298_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_77c2dd725910ec991b2b6a5c62d8ed1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шивелуч, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Шивелуч, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 5,4 километра