На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел

П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт - РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке в четверг выбросил столб пепла на высоту до 5,4 километра над уровнем моря, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.