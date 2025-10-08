Рейтинг@Mail.ru
13:37 08.10.2025
Самохин: География Индекса ВЭБ.РФ расширится до 270 городов
россия, москва, санкт-петербург
Россия, Москва, Санкт-Петербург
Самохин: География Индекса ВЭБ.РФ расширится до 270 городов

Оценка качества жизни в Индексе ВЭБ.РФ распространится с 250 до 270 городов

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Оценка качества жизни в Индексе ВЭБ.РФ распространится с текущих 250 до 270 городов, в их число войдут Москва и Санкт-Петербург, сообщил РИА Новости главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин.
Кроме того, по итогам комплексного обновления в системе индекса появится новая группа факторов — "Семья", расширится инструментарий оценки как социальных эффектов, так и цифрового моделирования.
"Развитие комплексной аналитики качества жизни отвечает стратегическим приоритетам ВЭБа и запросам пользователей — власти, бизнеса и обычных горожан. Ключевые направления — дальнейшая синхронизация с наццелями (более 75 показателей), динамика достижения технологического лидерства городов (с расчетом субиндекса) и комплексная оценка эффектов от инвестпроектов и программ, включая государственно-частное партнерство", — сказал Самохин.
Обновление системы Индекса качества жизни завершится в декабре.
По поручению президента России ВЭБ.РФ стал обязательным участником крупных ГЧП с объемом инвестиций от 3 миллиардов рублей. Индекс ВЭБ.РФ стал частью методики оценки эффективности проектов ГЧП. Методику разработало Минэкономразвития с учетом предложений регионов, ВЭБ.РФ и участников рынка ГЧП, напомнили в корпорации развития.
Инструментарий комплексной аналитики активно развивается. Единый ресурс "Развивай РФ" объединит инструментарий платформ "Города.РФ", "Росинфра" и комплексную аналитику качества жизни Индекса ВЭБ.РФ — открытой аналитической базы качества жизни, охватывающей крупнейшие города России.
Расширение инструментария привлечения частных инвестиций предусмотрено стратегией Группы ВЭБ.РФ до 2030 года, ключевые направления: крупные инвестиционные проекты, опорные населенные пункты и геостратегические регионы, технологическое лидерство, поддержка экспорта и предпринимательство.
