Самохин: География Индекса ВЭБ.РФ расширится до 270 городов

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Оценка качества жизни в Индексе ВЭБ.РФ распространится с текущих 250 до 270 городов, в их число войдут Москва и Санкт-Петербург, сообщил РИА Новости главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин.

Кроме того, по итогам комплексного обновления в системе индекса появится новая группа факторов — "Семья", расширится инструментарий оценки как социальных эффектов, так и цифрового моделирования.

"Развитие комплексной аналитики качества жизни отвечает стратегическим приоритетам ВЭБа и запросам пользователей — власти, бизнеса и обычных горожан. Ключевые направления — дальнейшая синхронизация с наццелями (более 75 показателей), динамика достижения технологического лидерства городов (с расчетом субиндекса) и комплексная оценка эффектов от инвестпроектов и программ, включая государственно-частное партнерство", — сказал Самохин.

Обновление системы Индекса качества жизни завершится в декабре.

По поручению президента России ВЭБ.РФ стал обязательным участником крупных ГЧП с объемом инвестиций от 3 миллиардов рублей. Индекс ВЭБ.РФ стал частью методики оценки эффективности проектов ГЧП. Методику разработало Минэкономразвития с учетом предложений регионов, ВЭБ.РФ и участников рынка ГЧП, напомнили в корпорации развития.

Инструментарий комплексной аналитики активно развивается. Единый ресурс "Развивай РФ" объединит инструментарий платформ "Города.РФ", "Росинфра" и комплексную аналитику качества жизни Индекса ВЭБ.РФ — открытой аналитической базы качества жизни, охватывающей крупнейшие города России.