Предложение по ДСНВ не связано с вопросом о "Томагавках", заявил Рябков

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия не увязывает предложение в адрес США придерживаться еще год после истечения ДСНВ количественных ограничений на стратегические вооружения с вопросом о возможной передаче Штатами Украине ракет "Томагавк", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.