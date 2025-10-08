https://ria.ru/20251008/ryabkov-2047021702.html
МИД России выступил с предостережением США по вопросу стратегической ПРО
МИД России выступил с предостережением США по вопросу стратегической ПРО - РИА Новости, 08.10.2025
МИД России выступил с предостережением США по вопросу стратегической ПРО
Предложение России по заморозке еще на год после истечения договора о СНВ, количественных ограничений на стратегические вооружения, касаются в том числе того,... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T12:03:00+03:00
2025-10-08T12:03:00+03:00
2025-10-08T12:43:00+03:00
в мире
россия
сша
сергей рябков
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
https://ria.ru/20251008/tramp-2046909724.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dffd88998add89c5adc7c89279280f1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, сергей рябков, москва
В мире, Россия, США, Сергей Рябков, Москва
МИД России выступил с предостережением США по вопросу стратегической ПРО
Рябков: США следует воздержаться от враждебных шагов по стратегической ПРО
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Предложение России по заморозке еще на год после истечения договора о СНВ, количественных ограничений на стратегические вооружения, касаются в том числе того, что США не должны будут предпринимать шаги в сфере противоракетной обороны, которые Москва может расценить как попытку повлиять на ее потенциал ядерного сдерживания, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я подчеркиваю, речь не идет о предложении продлить договор. Мы ведем речь о том, чтобы в течение года после официального истечения срока действия договора, то есть начиная отсчет с 6 февраля будущего года, придерживаться центральных количественных ограничений, зафиксированных в этом договоре (о СНВ - ред.), но строго при том условии, что США
в течение этого года не предпримут мер со своей стороны, которые могут пошатнуть сложившийся паритет и баланс в сфере стратегической стабильности", - сказал Рябков
.
"Что это значит? Это значит, что они, во-первых, воздержатся от дестабилизирующих шагов в области наступательных вооружений стратегической дальности и они не будут предпринимать мер в сфере стратегической ПРО, которые мы можем расценить как попытку негативно повлиять на наш национальный потенциал ядерного сдерживания. Конкретно и более предметно, - но не сводя только к этому вопросу всю проблему, а упоминая о ней отдельно, - они не предпримут шагов по выведению на орбиту и размещению в космосе противоракетных систем перехвата", - пояснил замминистра.