МИД России выступил с предостережением США по вопросу стратегической ПРО
12:03 08.10.2025 (обновлено: 12:43 08.10.2025)
МИД России выступил с предостережением США по вопросу стратегической ПРО
в мире
россия
сша
сергей рябков
москва
Рябков: США следует воздержаться от враждебных шагов по стратегической ПРО

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Предложение России по заморозке еще на год после истечения договора о СНВ, количественных ограничений на стратегические вооружения, касаются в том числе того, что США не должны будут предпринимать шаги в сфере противоракетной обороны, которые Москва может расценить как попытку повлиять на ее потенциал ядерного сдерживания, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я подчеркиваю, речь не идет о предложении продлить договор. Мы ведем речь о том, чтобы в течение года после официального истечения срока действия договора, то есть начиная отсчет с 6 февраля будущего года, придерживаться центральных количественных ограничений, зафиксированных в этом договоре (о СНВ - ред.), но строго при том условии, что США в течение этого года не предпримут мер со своей стороны, которые могут пошатнуть сложившийся паритет и баланс в сфере стратегической стабильности", - сказал Рябков.
"Что это значит? Это значит, что они, во-первых, воздержатся от дестабилизирующих шагов в области наступательных вооружений стратегической дальности и они не будут предпринимать мер в сфере стратегической ПРО, которые мы можем расценить как попытку негативно повлиять на наш национальный потенциал ядерного сдерживания. Конкретно и более предметно, - но не сводя только к этому вопросу всю проблему, а упоминая о ней отдельно, - они не предпримут шагов по выведению на орбиту и размещению в космосе противоракетных систем перехвата", - пояснил замминистра.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Ядерная триада России под ударом: Зеленский вымолил у Трампа оружие победы
