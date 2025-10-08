МИД России выступил с предостережением США по вопросу стратегической ПРО

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Предложение России по заморозке еще на год после истечения договора о СНВ, количественных ограничений на стратегические вооружения, касаются в том числе того, что США не должны будут предпринимать шаги в сфере противоракетной обороны, которые Москва может расценить как попытку повлиять на ее потенциал ядерного сдерживания, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Что это значит? Это значит, что они, во-первых, воздержатся от дестабилизирующих шагов в области наступательных вооружений стратегической дальности и они не будут предпринимать мер в сфере стратегической ПРО, которые мы можем расценить как попытку негативно повлиять на наш национальный потенциал ядерного сдерживания. Конкретно и более предметно, - но не сводя только к этому вопросу всю проблему, а упоминая о ней отдельно, - они не предпримут шагов по выведению на орбиту и размещению в космосе противоракетных систем перехвата", - пояснил замминистра.