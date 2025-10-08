Николаев призвал синхронизировать постройку АЗС и перевод техники на ГМТ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Перевод транспорта на газомоторное топливо (ГМТ) и строительство автомобильных газонаполнительных компессорных станций (АГНКС) необходимо синхронизировать для сбалансированного развития рынка газомоторного топлива, считает глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "энергетика".

Заседание этой комиссии прошло в среду в рамках Петербургского международного газового форума.

"Важно обеспечить синхронное развитие заправочной инфраструктуры и перевод транспорта на ГМТ, производство техники, уже предназначенной для заправки ГМТ. Необходимо совершенствовать механизмы государственной поддержки развития рынка газомоторного топлива", – сказал Николаев

По его словам, на фоне достаточно успешной работы по развитию рынка ГМТ, включая предоставление регионами субсидий на строительство газовых заправок и перевод транспорта на газ, уровень загрузки действующих заправочных станций остается достаточно низким.