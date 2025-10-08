Рейтинг@Mail.ru
Николаев призвал синхронизировать постройку АЗС и перевод техники на ГМТ - РИА Новости, 08.10.2025
22:49 08.10.2025
Николаев призвал синхронизировать постройку АЗС и перевод техники на ГМТ
Николаев призвал синхронизировать постройку АЗС и перевод техники на ГМТ
республика саха (якутия)
Николаев призвал синхронизировать постройку АЗС и перевод техники на ГМТ

Николаев: перевод транспорта на ГМТ и строительство АЗС надо синхронизировать

© пресс-служба главы и правительства республики Саха (Якутия) Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© пресс-служба главы и правительства республики Саха (Якутия)
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Перевод транспорта на газомоторное топливо (ГМТ) и строительство автомобильных газонаполнительных компессорных станций (АГНКС) необходимо синхронизировать для сбалансированного развития рынка газомоторного топлива, считает глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "энергетика".
Заседание этой комиссии прошло в среду в рамках Петербургского международного газового форума.
"Важно обеспечить синхронное развитие заправочной инфраструктуры и перевод транспорта на ГМТ, производство техники, уже предназначенной для заправки ГМТ. Необходимо совершенствовать механизмы государственной поддержки развития рынка газомоторного топлива", – сказал Николаев.
По его словам, на фоне достаточно успешной работы по развитию рынка ГМТ, включая предоставление регионами субсидий на строительство газовых заправок и перевод транспорта на газ, уровень загрузки действующих заправочных станций остается достаточно низким.
При этом, по оценке Николаева, страна имеет огромный потенциал для развития рынка газомоторного топлива, которое можно использовать не только для автомобильного, но и для железнодорожного и водного транспорта.
 
