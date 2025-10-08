https://ria.ru/20251008/rossiya-2047164019.html
Николаев призвал синхронизировать постройку АЗС и перевод техники на ГМТ
Николаев призвал синхронизировать постройку АЗС и перевод техники на ГМТ - РИА Новости, 08.10.2025
Николаев призвал синхронизировать постройку АЗС и перевод техники на ГМТ
Перевод транспорта на газомоторное топливо (ГМТ) и строительство автомобильных газонаполнительных компессорных станций (АГНКС) необходимо синхронизировать для... РИА Новости, 08.10.2025
республика саха (якутия)
Николаев призвал синхронизировать постройку АЗС и перевод техники на ГМТ
Николаев: перевод транспорта на ГМТ и строительство АЗС надо синхронизировать
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Перевод транспорта на газомоторное топливо (ГМТ) и строительство автомобильных газонаполнительных компессорных станций (АГНКС) необходимо синхронизировать для сбалансированного развития рынка газомоторного топлива, считает глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "энергетика".
Заседание этой комиссии прошло в среду в рамках Петербургского международного газового форума.
"Важно обеспечить синхронное развитие заправочной инфраструктуры и перевод транспорта на ГМТ, производство техники, уже предназначенной для заправки ГМТ. Необходимо совершенствовать механизмы государственной поддержки развития рынка газомоторного топлива", – сказал Николаев
По его словам, на фоне достаточно успешной работы по развитию рынка ГМТ, включая предоставление регионами субсидий на строительство газовых заправок и перевод транспорта на газ, уровень загрузки действующих заправочных станций остается достаточно низким.
При этом, по оценке Николаева, страна имеет огромный потенциал для развития рынка газомоторного топлива, которое можно использовать не только для автомобильного, но и для железнодорожного и водного транспорта.