Рейтинг@Mail.ru
Россиянка, освобожденная из трудового рабства в Мьянме, вылетает в Иркутск - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:07 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/rossiya-2047151558.html
Россиянка, освобожденная из трудового рабства в Мьянме, вылетает в Иркутск
Россиянка, освобожденная из трудового рабства в Мьянме, вылетает в Иркутск - РИА Новости, 08.10.2025
Россиянка, освобожденная из трудового рабства в Мьянме, вылетает в Иркутск
Россиянка, освобожденная совместными усилиями посольства РФ в Таиланде и правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы из мошеннического колл-центра в... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T21:07:00+03:00
2025-10-08T21:07:00+03:00
россия
бангкок
таиланд
шереметьево (аэропорт)
мьянма
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047145681_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_e03c6219fa52e3d483c6bdb7da2440a8.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россиянка, освобожденная совместными усилиями посольства РФ в Таиланде и правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы из мошеннического колл-центра в пограничной с Таиландом зоне Мьянмы, вылетает в среду в Иркутск, передает корреспондент РИА Новости. Дашима Очирнимаева в среду вернулась в РФ рейсом из Бангкока в аэропорт "Шереметьево" в Москве. Посольство РФ в Таиланде во вторник сообщило, что гражданка РФ, ранее похищенная в Бангкоке и вывезенная в Мьянму для работы в мошенническом колл-центре, освобождена и передана российским дипломатам. Была организована ее передача на таиландскую сторону с дальнейшим сопровождением в Бангкок для вылета на родину. Дипмиссия также сообщала, что, по имеющейся информации, в ряде стран Юго-Восточной Азии действует транснациональная преступная сеть, которая осуществляет вербовку иностранных граждан, в том числе граждан России, под предлогом трудоустройства в Таиланде. Некоторых россиян после прохождения "онлайн-собеседования" приглашали в Бангкок, откуда организовывали их незаконное перемещение в Мьянму в обход официальных пунктов пограничного контроля.
https://ria.ru/20250925/tailand-2044215140.html
россия
бангкок
таиланд
мьянма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047145681_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_888e860e439442b971f44bf2953dee3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бангкок, таиланд, шереметьево (аэропорт), мьянма, в мире
Россия, Бангкок, Таиланд, Шереметьево (аэропорт), Мьянма, В мире
Россиянка, освобожденная из трудового рабства в Мьянме, вылетает в Иркутск

Освобожденная в Таиланде россиянка Очирнимаева вылетела в Иркутск

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийская гражданка Дашима Очирнимаева в аэропорту Шереметьево
Российская гражданка Дашима Очирнимаева в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российская гражданка Дашима Очирнимаева в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россиянка, освобожденная совместными усилиями посольства РФ в Таиланде и правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы из мошеннического колл-центра в пограничной с Таиландом зоне Мьянмы, вылетает в среду в Иркутск, передает корреспондент РИА Новости.
Дашима Очирнимаева в среду вернулась в РФ рейсом из Бангкока в аэропорт "Шереметьево" в Москве.
Посольство РФ в Таиланде во вторник сообщило, что гражданка РФ, ранее похищенная в Бангкоке и вывезенная в Мьянму для работы в мошенническом колл-центре, освобождена и передана российским дипломатам. Была организована ее передача на таиландскую сторону с дальнейшим сопровождением в Бангкок для вылета на родину.
Дипмиссия также сообщала, что, по имеющейся информации, в ряде стран Юго-Восточной Азии действует транснациональная преступная сеть, которая осуществляет вербовку иностранных граждан, в том числе граждан России, под предлогом трудоустройства в Таиланде. Некоторых россиян после прохождения "онлайн-собеседования" приглашали в Бангкок, откуда организовывали их незаконное перемещение в Мьянму в обход официальных пунктов пограничного контроля.
Полиция Таиланда задержала на острове Ко-Пханган гражданина России за организацию нелегального бизнеса по сдаче в аренду мотоциклов иностранным туристам - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Таиланде задержали россиянина, организовавшего нелегальный бизнес
25 сентября, 10:17
 
РоссияБангкокТаиландШереметьево (аэропорт)МьянмаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала