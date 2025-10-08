Россиянка, освобожденная из трудового рабства в Мьянме, вылетает в Иркутск
Освобожденная в Таиланде россиянка Очирнимаева вылетела в Иркутск
Российская гражданка Дашима Очирнимаева в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россиянка, освобожденная совместными усилиями посольства РФ в Таиланде и правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы из мошеннического колл-центра в пограничной с Таиландом зоне Мьянмы, вылетает в среду в Иркутск, передает корреспондент РИА Новости.
Дашима Очирнимаева в среду вернулась в РФ рейсом из Бангкока в аэропорт "Шереметьево" в Москве.
Посольство РФ в Таиланде во вторник сообщило, что гражданка РФ, ранее похищенная в Бангкоке и вывезенная в Мьянму для работы в мошенническом колл-центре, освобождена и передана российским дипломатам. Была организована ее передача на таиландскую сторону с дальнейшим сопровождением в Бангкок для вылета на родину.
Дипмиссия также сообщала, что, по имеющейся информации, в ряде стран Юго-Восточной Азии действует транснациональная преступная сеть, которая осуществляет вербовку иностранных граждан, в том числе граждан России, под предлогом трудоустройства в Таиланде. Некоторых россиян после прохождения "онлайн-собеседования" приглашали в Бангкок, откуда организовывали их незаконное перемещение в Мьянму в обход официальных пунктов пограничного контроля.
