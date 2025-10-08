Мишустин отметил важность создания отечественного манипулятора для коров

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил важность создания отечественного доильного аппарата для коров - манипулятора, который не так давно начали создавать в России, сказал он в рамках обхода выставки "Золотая осень".

"Совсем недавно, несколько лет назад, у нас в России практически не делали манипуляторов. И вот за несколько лет произошло такое важное событие - создание собственной базы роботов-манипуляторов", - сказал он, комментируя манипулятора от компании "Тесвел".

Он добавил, что на сегодняшний день уже более 10 компаний создают отечественные решения в этой области.

Он обратил внимание, что компания-разработчик занялась созданием аппарата "в трудное время", однако сохраняет разумные цены, что важно.