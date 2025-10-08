https://ria.ru/20251008/rossiya-2047060535.html
Мишустин отметил важность создания отечественного манипулятора для коров
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил важность создания отечественного доильного аппарата для коров - манипулятора, который не так давно начали создавать в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил важность создания отечественного доильного аппарата для коров - манипулятора, который не так давно начали создавать в России, сказал он в рамках обхода выставки "Золотая осень".
"Совсем недавно, несколько лет назад, у нас в России
практически не делали манипуляторов. И вот за несколько лет произошло такое важное событие - создание собственной базы роботов-манипуляторов", - сказал он, комментируя манипулятора от компании "Тесвел".
Он добавил, что на сегодняшний день уже более 10 компаний создают отечественные решения в этой области.
Он обратил внимание, что компания-разработчик занялась созданием аппарата "в трудное время", однако сохраняет разумные цены, что важно.
Компания поделилась, что манипулятор для доения коров заменяет 8 человек на одной производственной линии. Таких производственных линий на заводах "Тесвел" 68. На текущий момент обучено для работы с технологией 49 человек, а до конца 2026 года стоит задача обучить еще 187 человек.