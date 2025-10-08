В Группе "Россети" обсудили изменение механизмов регулирования отрасли

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин поставил перед руководителями дочерних компаний задачу учитывать в бизнес-планировании ожидаемые изменения регулирования отрасли, в том числе внедрение в сетевом комплексе эталонного принципа определения затрат, сообщает компания.

Совещание с главами дочерних компаний состоялось в рамках Х Всероссийской тарифной конференции, организованной ФАС России. Участники встречи рассмотрели также вопросы реализации регуляторных соглашений, которые Группа "Россети" подписала уже более чем с 20 субъектами РФ, обсудили новые предложения по совершенствованию регулирования сетевого комплекса.