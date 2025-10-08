Рейтинг@Mail.ru
В Группе "Россети" обсудили изменение механизмов регулирования отрасли - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/rosseti-2047093132.html
В Группе "Россети" обсудили изменение механизмов регулирования отрасли
В Группе "Россети" обсудили изменение механизмов регулирования отрасли - РИА Новости, 08.10.2025
В Группе "Россети" обсудили изменение механизмов регулирования отрасли
Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин поставил перед руководителями дочерних компаний задачу учитывать в бизнес-планировании ожидаемые изменения... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T16:27:00+03:00
2025-10-08T16:27:00+03:00
россети
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047092576_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_52fbec1fb157143210d48a90bfab38d1.jpg
https://ria.ru/20250821/rosseti-2036764910.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047092576_88:0:1227:854_1920x0_80_0_0_07dbf2c866c6840d13a7f05d55586421.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россети, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Россети, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
В Группе "Россети" обсудили изменение механизмов регулирования отрасли

В Группе "Россети" будут учитывать изменение механизмов регулирования

© Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Россети" Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин
Генеральный директор ПАО Россети Андрей Рюмин - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Россети"
Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин поставил перед руководителями дочерних компаний задачу учитывать в бизнес-планировании ожидаемые изменения регулирования отрасли, в том числе внедрение в сетевом комплексе эталонного принципа определения затрат, сообщает компания.
Совещание с главами дочерних компаний состоялось в рамках Х Всероссийской тарифной конференции, организованной ФАС России. Участники встречи рассмотрели также вопросы реализации регуляторных соглашений, которые Группа "Россети" подписала уже более чем с 20 субъектами РФ, обсудили новые предложения по совершенствованию регулирования сетевого комплекса.
"Экономика отрасли напрямую зависит от принимаемых регуляторами решений. ФАС России уделяет большое внимание разработке и внедрению инструментов, позволяющих соблюдать баланс интересов сетевых компаний и потребителей, находить ресурсы, необходимые для надежной работы и развития инфраструктуры с учетом поставленных задач. При этом важно также продолжать повышать собственную эффективность, обеспечивать диалог с региональными органами власти для формирования выверенных и сбалансированных тарифных решений на предстоящий период регулирования", – приводятся в сообщении слова Рюмина.
Сотрудник компании Россети - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
"Россети" обеспечили мощностью центр космической гидрометеорологии
21 августа, 16:05
 
РоссетиФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала