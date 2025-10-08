https://ria.ru/20251008/rosseti-2047093132.html
В Группе "Россети" обсудили изменение механизмов регулирования отрасли
В Группе "Россети" обсудили изменение механизмов регулирования отрасли
Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин поставил перед руководителями дочерних компаний задачу учитывать в бизнес-планировании ожидаемые изменения... РИА Новости, 08.10.2025
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин поставил перед руководителями дочерних компаний задачу учитывать в бизнес-планировании ожидаемые изменения регулирования отрасли, в том числе внедрение в сетевом комплексе эталонного принципа определения затрат, сообщает компания.
Совещание с главами дочерних компаний состоялось в рамках Х Всероссийской тарифной конференции, организованной ФАС России. Участники встречи рассмотрели также вопросы реализации регуляторных соглашений, которые Группа "Россети" подписала уже более чем с 20 субъектами РФ, обсудили новые предложения по совершенствованию регулирования сетевого комплекса.
"Экономика отрасли напрямую зависит от принимаемых регуляторами решений. ФАС России уделяет большое внимание разработке и внедрению инструментов, позволяющих соблюдать баланс интересов сетевых компаний и потребителей, находить ресурсы, необходимые для надежной работы и развития инфраструктуры с учетом поставленных задач. При этом важно также продолжать повышать собственную эффективность, обеспечивать диалог с региональными органами власти для формирования выверенных и сбалансированных тарифных решений на предстоящий период регулирования", – приводятся в сообщении слова Рюмина.