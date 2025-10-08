Рейтинг@Mail.ru
Рябков прокомментировал приостановку соглашения с США по плутонию
12:50 08.10.2025 (обновлено: 14:58 08.10.2025)
Рябков прокомментировал приостановку соглашения с США по плутонию
Рябков прокомментировал приостановку соглашения с США по плутонию - РИА Новости, 08.10.2025
Рябков прокомментировал приостановку соглашения с США по плутонию
Приостановка соглашения с США по утилизации плутония может носить неограниченный по времени характер, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 08.10.2025
Рябков прокомментировал приостановку соглашения с США по плутонию

Рябков: приостановка соглашения с США по плутонию носит неограниченный характер

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Приостановка соглашения с США по утилизации плутония может носить неограниченный по времени характер, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Очевидно, что нынешняя администрация США не пойдет на отмену упомянутых законов (в том числе закон Магнитского - ред.), ни на снятие санкций, ни на сокращение американского военного присутствия в Европе во имя возобновления действия соглашения. В этом случае его приостановление будет носить неограниченный по времени характер", - сказал он, выступая в Совете Федерации.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Володин прокомментировал решение о денонсации соглашения по плутонию
В мире
 
 
