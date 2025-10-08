https://ria.ru/20251008/rjabki-2047070170.html
Рябков прокомментировал приостановку соглашения с США по плутонию
Рябков прокомментировал приостановку соглашения с США по плутонию - РИА Новости, 08.10.2025
Рябков прокомментировал приостановку соглашения с США по плутонию
Приостановка соглашения с США по утилизации плутония может носить неограниченный по времени характер, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 08.10.2025
Рябков прокомментировал приостановку соглашения с США по плутонию
