Школа экспорта РЭЦ проведет профориентацию для родителей учащихся

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" приглашает всех желающих на профориентационную лекцию "Добро пожаловать в ВЭД 2.0" для родителей студентов, абитуриентов и школьников, лекция пройдет 21 октября в 18.30 на площадке "Пространство возможностей" Национального центра "Россия", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).

"Лекция будет полезна как родителям студентов, абитуриентов и школьников, стремящимся поддержать своих детей в принятии важного решения о выборе карьерного развития, так и самим обучающимся, которые еще только выбирают будущую профессию", - говорится в сообщении.

В ходе лекции сотрудники Школы экспорта расскажут что такое ВЭД сегодня, каковы современные реалии и ключевые тренды экспорта, кем работать в ВЭД, какие профессии и навыки наиболее востребованы, каковы преимущества и перспективы роста работы в международной среде и с чего начать и как выбрать свое направление в ВЭД.

Для посещения лекции необходимо зарегистрироваться в качестве посетителя на Международный экспортный форум "Сделано в России" и пройти регистрацию непосредственно на лекцию.

"Сегодня внешнеэкономическая деятельность – это одна из наиболее перспективных и динамично развивающихся сфер с экономической точки зрения. А карьера в ВЭД — ключ к международным проектам, стабильной карьере и постоянному развитию", - добавляется в сообщении.

Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет 21 октября в Национальном центре "Россия" в Москве. Участие бесплатное. Регистрация на форум открыта до 13 октября на официальном сайте форума.

Форум "Сделано в России" ежегодно собирает тысячи участников из более чем 80 стран мира — представителей бизнеса, государственных структур, научных и деловых сообществ. Это главное событие года для предпринимателей, стремящихся масштабировать бизнес, выйти на экспорт и найти надежных партнеров. В 2024 году форум посетили около шести тысяч человек, а экспозицию Made in Russia представили 75 компаний, демонстрируя высокий уровень и разнообразие российского экспорта.

В рамках форума с 1 сентября по 22 октября РЭЦ организует масштабную выставку Made in Russia в экспозиции Национального центра "Россия", где продемонстрированы достижения отечественных экспортеров. Посетить экспозицию можно бесплатно после регистрации на сайте russia.ru.

Организатор Форума — Российский экспортный центр. Генеральные партнеры — ЭКСАР и Росэксимбанк. Партнер деловой программы — правительство Москвы.