12:35 08.10.2025
Школа экспорта РЭЦ проведет профориентацию для родителей учащихся
Школа экспорта РЭЦ проведет профориентацию для родителей учащихся

Школа экспорта РЭЦ проведет профориентацию для родителей учащихся на форуме

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" приглашает всех желающих на профориентационную лекцию "Добро пожаловать в ВЭД 2.0" для родителей студентов, абитуриентов и школьников, лекция пройдет 21 октября в 18.30 на площадке "Пространство возможностей" Национального центра "Россия", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Лекция будет полезна как родителям студентов, абитуриентов и школьников, стремящимся поддержать своих детей в принятии важного решения о выборе карьерного развития, так и самим обучающимся, которые еще только выбирают будущую профессию", - говорится в сообщении.
В ходе лекции сотрудники Школы экспорта расскажут что такое ВЭД сегодня, каковы современные реалии и ключевые тренды экспорта, кем работать в ВЭД, какие профессии и навыки наиболее востребованы, каковы преимущества и перспективы роста работы в международной среде и с чего начать и как выбрать свое направление в ВЭД.
Для посещения лекции необходимо зарегистрироваться в качестве посетителя на Международный экспортный форум "Сделано в России" и пройти регистрацию непосредственно на лекцию.
"Сегодня внешнеэкономическая деятельность – это одна из наиболее перспективных и динамично развивающихся сфер с экономической точки зрения. А карьера в ВЭД — ключ к международным проектам, стабильной карьере и постоянному развитию", - добавляется в сообщении.
Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет 21 октября в Национальном центре "Россия" в Москве. Участие бесплатное. Регистрация на форум открыта до 13 октября на официальном сайте форума.
Форум "Сделано в России" ежегодно собирает тысячи участников из более чем 80 стран мира — представителей бизнеса, государственных структур, научных и деловых сообществ. Это главное событие года для предпринимателей, стремящихся масштабировать бизнес, выйти на экспорт и найти надежных партнеров. В 2024 году форум посетили около шести тысяч человек, а экспозицию Made in Russia представили 75 компаний, демонстрируя высокий уровень и разнообразие российского экспорта.
В рамках форума с 1 сентября по 22 октября РЭЦ организует масштабную выставку Made in Russia в экспозиции Национального центра "Россия", где продемонстрированы достижения отечественных экспортеров. Посетить экспозицию можно бесплатно после регистрации на сайте russia.ru.
Организатор Форума — Российский экспортный центр. Генеральные партнеры — ЭКСАР и Росэксимбанк. Партнер деловой программы — правительство Москвы.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
