Никто не уйдет обиженным: Россия выплачивает репарации Украине

В европейском колхозе разброд и метания, несется по Европарламенту вековечный стон: "Где деньги, Зин?" В смысле — где взять деньги на Украину. Тумбочку не предлагать, там уже смотрели, там пусто. Собрание сочинений Мопассана перетряхнули, но ни одного евро оттуда не выпало. По карманам пошарили — даже мелочи не завалялось.

Давно уже страны Евросоюза нарушили добровольно принятые на себя обязательства не повышать размер госдолга, не набирать кредитов, которые нечем отдавать. Давно уже ведущие экономики ЕС скатились на дно к странам PIGS (ничего личного, так называют самые закредитованные государства блока). А денег все не прибавляется. А Киеву надо все больше.

Ситуация осложнилась, когда из этой лавочки вышел Дональд Трамп, с треском хлопнув за собой дверью. Вашингтон снял Украину с содержания, и теперь европейцы должны давать деньги Киеву на все — на выплаты бюджетникам и на зарплату вэсэушникам, на проведение гей-парадов* и на строительство военных заводов. Плюс еще закупать для них оружие и технику с лейблом Made in USA с беспощадной наценкой на бренд. А вдогонку проплачивать виллы Зеленскому и его команде плюс брюлики и порше для их жен, детей, любовниц, любовников и детей жен любовников.

По самым скромным оценкам, в ближайшее время европейцы должны будут выделить Незалежной аж два "кредита". Ну то есть слово "кредит" тут употребляется как вежливый эвфемизм. Понятно, что никогда и ни при каких условиях Киев этих денег не возместит.

Один кредит — на 45 миллиардов евро. Другой — на целых 185 миллиардов. Это очень много на самом деле. Это чуть меньше, чем весь ВВП Словакии плюс весь ВВП Болгарии. И эти деньги надо откуда-то взять. Вариант напечатать больше не работает — во время ковида напечатали столько, что инфляция бушует до сих пор.

Ну тут, конечно, европейцев осенило: деньги можно украсть у русских! Всегда же так делали, почему не сейчас? Провести 185 миллиардов как затраты на "возмещение ущерба Украине", откусить по дороге немалый процент себе на старость и перевести русские замороженные в Европе деньги Киеву. Получается очень красиво: украинцы проиграют, но получат репарации от русских, и это, разумеется, сразу будет объявлено их "победой".

Гениальный этот план, однако, до смерти перепугал европейских финансистов. Дело в том, что изъятие русских денег станет тревожной сиреной для всех иностранных клиентов европейских банков и системы Euroclear.

Все они прекрасно понимают, что европейцы следующим шагом примутся за них. Китайским богачам предъявят "порабощенных уйгуров" и несостоявшуюся революцию зонтиков. Богачам из Индии — ущемление прав женщин и меньшинств. Богачам из арабских стран — казни гомосексуалистов* и общую неполиткорректность. В общем, найдут к чему прицепиться, лишь бы уворовать проклятые деньги, политые кровью и слезами демократических геев*.

Разумеется, никто этого ждать не будет, иностранные банки и отдельные сверхбогатые клиенты просто заберут все свои состояния из мутных европейских контор и переправят их в места понадежнее. Результатом станет крах банков ЕС, огромные проблемы и бесконечные суды для Euroclear, конец иностранных инвестиций в европейское развитие, а также падение доверия к евро и его неизбежное ослабление.

Те, кто поумнее, это понимают и предостерегают европейских политиканов: председатель Евроцентробанка Кристин Лагард поспешила заявить, что все манипуляции с замороженными российскими активами должны проходить "строго в рамках международного законодательства".

Для совсем непонятливых — а основания сомневаться в уровне IQ европейских элит имеются — президент России подписал указ, согласно которому все западные активы на нашей территории могут в ускоренном порядке быть нами национализированы, если это понадобится "в рамках обеспечения обороноспособности и безопасности России". Эти активы, опять-таки по самым скромным оценкам, стоят больше триллиона долларов. Вот и считайте, что выгоднее.

Для министра образования Эстонии, не знающей, как восемь умножить на четыре, можно будет нарисовать специальные карточки или предложить ей посчитать на палочках. Даже она должна понять, что триллион евро значительно больше, чем наши триста миллиардов, взятых в заложники европиратами.

А насчет репараций Украине европейские господа могут не сомневаться. "Возмещение ущерба" в Новороссии нами производится с шиком, блеском и размахом — достаточно посмотреть на только что отстроенный Мариуполь, который стремительно становится курортом всероссийского масштаба.

Ну а одновременно российские ВС продолжают выплачивать репарации быстро бегущим от них вэсэушникам. Погодите, хлопцы, куда же вы? Это же наши репарации летят, их хватит на всех, никто не уйдет обиженным.