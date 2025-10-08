Пушков прокомментировал идею о передаче Украине ракет Tomahawk

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Идея о передаче Украине ракет Tomahawk выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
"Пока решение предоставить Украине Tomahawk выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России и к еще большей ожесточенности, из которого будет еще сложнее найти выход. Задумывался ли об этом Дональд Трамп?" — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что у Украины нет платформ, с которых можно было бы запускать эти ракеты.
"Во-вторых, кто будет наводить ракеты на цели и управлять ими? ВСУ на это не способны. Это означает, что это будут американцы. В-третьих, какие предполагаемые цели будут поражать эти ракеты с дальностью 2500 километров? В-четвертых, какое число "Томагавков" намерены США продать Европе для Украины?" — добавил Пушков.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "почти принял решение" по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как Киев намерен их использовать. Владимир Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.