Рейтинг@Mail.ru
Пушков прокомментировал идею о передаче Украине ракет Tomahawk - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:00 08.10.2025 (обновлено: 05:59 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/rakety-2046958578.html
Пушков прокомментировал идею о передаче Украине ракет Tomahawk
Пушков прокомментировал идею о передаче Украине ракет Tomahawk - РИА Новости, 08.10.2025
Пушков прокомментировал идею о передаче Украине ракет Tomahawk
Идея о передаче Украине ракет Tomahawk выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России, заявил российский сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T00:00:00+03:00
2025-10-08T05:59:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
алексей пушков
дональд трамп
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009066031_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_3b2ed653de59d75bbc8e48ec37ac9f6d.jpg
https://ria.ru/20251007/ukraina-2046868511.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009066031_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5ca8b8ba4cff00e6c9a6e15060183288.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, алексей пушков, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Алексей Пушков, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Пушков прокомментировал идею о передаче Украине ракет Tomahawk

Пушков: передача Украине ракет Tomahawk выглядит как путь к ракетной войне

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Идея о передаче Украине ракет Tomahawk выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
"Пока решение предоставить Украине Tomahawk выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России и к еще большей ожесточенности, из которого будет еще сложнее найти выход. Задумывался ли об этом Дональд Трамп?" — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что у Украины нет платформ, с которых можно было бы запускать эти ракеты.
"Во-вторых, кто будет наводить ракеты на цели и управлять ими? ВСУ на это не способны. Это означает, что это будут американцы. В-третьих, какие предполагаемые цели будут поражать эти ракеты с дальностью 2500 километров? В-четвертых, какое число "Томагавков" намерены США продать Европе для Украины?" — добавил Пушков.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "почти принял решение" по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как Киев намерен их использовать. Владимир Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
СМИ: Украина получает антидроновые ракеты от европейской компании Thales
Вчера, 15:53
 
В миреУкраинаРоссияСШААлексей ПушковДональд ТрампВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала