Пушков прокомментировал идею о передаче Украине ракет Tomahawk

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Идея о передаче Украине ракет Tomahawk выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что у Украины нет платформ, с которых можно было бы запускать эти ракеты.