Путина в Душанбе встретили ковром из цветов и почетным караулом
Путина в Душанбе встретили ковром из цветов и почетным караулом - РИА Новости, 08.10.2025
Путина в Душанбе встретили ковром из цветов и почетным караулом
Красной дорожкой, ковром из цветов и почетным караулом встречали президента РФ Владимира Путина в Таджикистане, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2025
