Путина в Душанбе встретили ковром из цветов и почетным караулом - РИА Новости, 08.10.2025
19:20 08.10.2025
Путина в Душанбе встретили ковром из цветов и почетным караулом
Красной дорожкой, ковром из цветов и почетным караулом встречали президента РФ Владимира Путина в Таджикистане, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2025
таджикистан
душанбе
владимир путин
эмомали рахмон
таджикистан
душанбе
таджикистан, душанбе, владимир путин, эмомали рахмон
Таджикистан, Душанбе, Владимир Путин, Эмомали Рахмон

Путина в Душанбе встретили ковром из цветов и почетным караулом

Визит Владимира Путина в Душанбе
Визит Владимира Путина в Душанбе - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Визит Владимира Путина в Душанбе
ДУШАНБЕ, 8 окт - РИА Новости. Красной дорожкой, ковром из цветов и почетным караулом встречали президента РФ Владимира Путина в Таджикистане, передаёт корреспондент РИА Новости.
В среду начался государственный визит Путина в Таджикистан.
Самолёт российского лидера прибыл в международный аэропорт Душанбе. У трапа самолёта Путина лично встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Лидеры обнялись и пожали друг другу руки. Они также начали беседу прямо у трапа самолета и продолжили ее уже во время прохода по красной ковровой дорожке, которая была по обеим сторонам украшена широким ковром из цветов.
ТаджикистанДушанбеВладимир ПутинЭмомали Рахмон
 
 
