Экс-замгубернатора Брянской области обжаловали приговор

ТУЛА, 8 окт – РИА Новости. Осужденные за получение взятки в особо крупном размере бывшие заместители губернатора Брянской области Елена Егорова и Татьяна Кулешова обжаловали вынесенный приговор, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В июле Кулешову и Егорову признали виновными в получении через посредника взятки в особо крупном размере и приговорили к девяти годам лишения свободы каждую. Кулешовой назначен штраф в размере 10 миллионов рублей, а Егоровой – 8,1 миллиона рублей. Предпринимательницу Валентину Автушенко, осужденную за дачу взятки бывшим заместителям губернатора, приговорили к восьми годам лишения свободы со штрафом 4,4 миллиона рублей. Евгению Матвееву, осужденную за посредничество во взяточничестве, лишили свободы на семь лет в колонии общего режима со штрафом 4,4 миллиона рублей. Последней фигурантке отбывание наказания отсрочили до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Согласно имеющимся в распоряжении агентства судебным документам, первую апелляционную жалобу на не вступивший в силу судебный акт осужденные подали в августе, однако она была возвращена из-за несоответствия требованиям Уголовно-процессуального кодекса РФ . Вторая апелляция была подана в сентябре, ее приняли к рассмотрению.

Как сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области , апелляционная жалоба из Володарского районного суда в вышестоящую инстанцию еще не поступила.