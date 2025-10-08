Рейтинг@Mail.ru
Экс-замгубернатора Брянской области обжаловали приговор - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:24 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/prirovor-2046971140.html
Экс-замгубернатора Брянской области обжаловали приговор
Экс-замгубернатора Брянской области обжаловали приговор - РИА Новости, 08.10.2025
Экс-замгубернатора Брянской области обжаловали приговор
Осужденные за получение взятки в особо крупном размере бывшие заместители губернатора Брянской области Елена Егорова и Татьяна Кулешова обжаловали вынесенный... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T04:24:00+03:00
2025-10-08T04:24:00+03:00
происшествия
брянская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
https://ria.ru/20250930/chemezov-2045460410.html
брянская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, россия
Происшествия, Брянская область, Россия
Экс-замгубернатора Брянской области обжаловали приговор

Бывшие замгубернатора Брянской области Егорова и Кулешова обжаловали приговор

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 8 окт – РИА Новости. Осужденные за получение взятки в особо крупном размере бывшие заместители губернатора Брянской области Елена Егорова и Татьяна Кулешова обжаловали вынесенный приговор, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В июле Кулешову и Егорову признали виновными в получении через посредника взятки в особо крупном размере и приговорили к девяти годам лишения свободы каждую. Кулешовой назначен штраф в размере 10 миллионов рублей, а Егоровой – 8,1 миллиона рублей. Предпринимательницу Валентину Автушенко, осужденную за дачу взятки бывшим заместителям губернатора, приговорили к восьми годам лишения свободы со штрафом 4,4 миллиона рублей. Евгению Матвееву, осужденную за посредничество во взяточничестве, лишили свободы на семь лет в колонии общего режима со штрафом 4,4 миллиона рублей. Последней фигурантке отбывание наказания отсрочили до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.
Согласно имеющимся в распоряжении агентства судебным документам, первую апелляционную жалобу на не вступивший в силу судебный акт осужденные подали в августе, однако она была возвращена из-за несоответствия требованиям Уголовно-процессуального кодекса РФ. Вторая апелляция была подана в сентябре, ее приняли к рассмотрению.
Как сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области, апелляционная жалоба из Володарского районного суда в вышестоящую инстанцию еще не поступила.
Суд установил, что Кулешова и Егорова через посредничество Матвеевой получили взятку в особо крупном размере от Автушенко за заключение договоров на поставку компьютерной техники и оборудования в рамках нацпроекта "Образование" и госпрограммы "Развитие образования и науки Брянской области" между учреждениями регионального департамента образования и науки и подконтрольными Автушенко коммерческими структурами. Также Кулешова получила взятку от Автушенко за заключение госконтракта на поставку обеззараживателей воздуха между департаментом внутренней политики Брянской области и ООО "Промстройинжиниринг".
Олег Чемезов - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Свердловский экс-вице-губернатор может скрыться, заявили в СК
30 сентября, 17:12
 
ПроисшествияБрянская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала