Двоим россиянам, работавшим на украинских террористов, вынесли приговор

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Двое россиян, вступивших в украинскую террористическую организацию и готовивших по ее заданию теракты, осуждены на 21 и 18 лет лишения свободы, сообщила прокуратура Калужской области.

Сообщается, что 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух мужчин. В зависимости от степени участия они осуждены по ряду преступлений, включая участие в деятельности террористической организации, государственную измену, приготовление к террористическому акту организованной группой и покушение на террористический акт организованной группой.

« "В суде установлено, что в 2024 году 47-летний житель Москвы и 22-летний житель Краснодарского края стали участниками созданной представителями вооруженных сил и специальных служб Украины террористической организации и совершали действия, направленные против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, один из подсудимых в своем домовладении в Кировском районе Калужской области изготовил взрывчатое вещество и пять самодельных взрывных устройств, часть из которых по указанию организаторов террористической организации разместил в тайники.

"При его задержании в домовладении обнаружены и изъяты самодельные взрывное устройство, взрывчатое вещество и 14 боевых пистолетных патронов", - информирует прокуратура.

По данным ведомства, второй подсудимый, получив взрывные устройства, два из них разместил на указанных организаторами объектах, одно было изъято сотрудниками полиции при его задержании.

"Суд... назначил 47-летнему мужчине наказание в виде ­­­21 года лишения свободы, 22-летнему подсудимому наказание в виде 18 лет лишения свободы со штрафом в размере 600 тысяч рублей каждому. Первые четыре года наказания они будут отбывать в тюрьме, остальную часть - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.