Двоим россиянам, работавшим на украинских террористов, вынесли приговор - РИА Новости, 08.10.2025
17:59 08.10.2025 (обновлено: 18:18 08.10.2025)
Двоим россиянам, работавшим на украинских террористов, вынесли приговор
Двоим россиянам, работавшим на украинских террористов, вынесли приговор
россия
калужская область
москва
краснодарский край
происшествия
россия, калужская область, москва, краснодарский край, происшествия
Россия, Калужская область, Москва, Краснодарский край, Происшествия
Двоим россиянам, работавшим на украинских террористов, вынесли приговор

Госизмена. Суд вынес приговор работавшим на украинских террористов россиянам

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Двое россиян, вступивших в украинскую террористическую организацию и готовивших по ее заданию теракты, осуждены на 21 и 18 лет лишения свободы, сообщила прокуратура Калужской области.
Сообщается, что 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух мужчин. В зависимости от степени участия они осуждены по ряду преступлений, включая участие в деятельности террористической организации, государственную измену, приготовление к террористическому акту организованной группой и покушение на террористический акт организованной группой.
"В суде установлено, что в 2024 году 47-летний житель Москвы и 22-летний житель Краснодарского края стали участниками созданной представителями вооруженных сил и специальных служб Украины террористической организации и совершали действия, направленные против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, один из подсудимых в своем домовладении в Кировском районе Калужской области изготовил взрывчатое вещество и пять самодельных взрывных устройств, часть из которых по указанию организаторов террористической организации разместил в тайники.
"При его задержании в домовладении обнаружены и изъяты самодельные взрывное устройство, взрывчатое вещество и 14 боевых пистолетных патронов", - информирует прокуратура.
По данным ведомства, второй подсудимый, получив взрывные устройства, два из них разместил на указанных организаторами объектах, одно было изъято сотрудниками полиции при его задержании.
"Суд... назначил 47-летнему мужчине наказание в виде ­­­21 года лишения свободы, 22-летнему подсудимому наказание в виде 18 лет лишения свободы со штрафом в размере 600 тысяч рублей каждому. Первые четыре года наказания они будут отбывать в тюрьме, остальную часть - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Кроме того, судом в доход государства конфискованы, в частности, эквивалент денежных средств в сумме 119 тысяч рублей, полученных подсудимыми преступным путем, отмечает надзорное ведомство.
