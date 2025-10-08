Предприятия Алтая представляют продукты на выставке "Золотая осень"

БАРНАУЛ, 8 окт - РИА Новости. Около 50 предприятий Алтайского края представляют брендовые продукты на российской агропромышленной выставке "Золотая осень 2025" в Москве, на стенде можно попробовать и приобрести сыры, мёд, растительные масла, продукцию из облепихи и на основе пантов марала, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Делегация Алтайского края во главе с заместителем председателя правительства региона Александром Лукьяновым принимает участие в деловых мероприятиях XXVII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень 2025", которая приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Мероприятия выставки начались сегодня, 8 октября, и продлятся до 11 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди участников делегации - главы администраций, фермеры, руководители и специалисты хозяйств, перерабатывающих предприятий, агроснабженческих организаций. Они посетят серию конференций, тематических семинаров, панельных дискуссий, посвященных перспективам развития разных направления АПК.

"На стенде Алтайского края представлены брендовые продукты и новинки около 50 предприятий региона - сыры, мука, крупы, мёд, растительные масла, мясная продукция, макаронные и кондитерские изделия, органическая продукция, продукция из облепихи, на основе пантов алтайского марала, травяные чаи, БАД и другое. Центром притяжения на стенде нашего региона стал конверт с букетом цветущей гречихи", - отмечает пресс-служба.

По данным пресс-службы, Алтайский край занимает ключевые позиции в стране по производству гречневой крупы - 61% от российского рынка. В 2024 году производство гречневой крупы выросло на 10% и составило 355 тысяч тонн.

"В целом за прошедшие 5 лет производство гречки в Алтайском крае возросло на 130 тысяч тонн. Наш регион также является лидером в России по валовому сбору гречихи. В 2024 году в регионе собрали 661 тысяч тонн - 55 % от общего по стране объема", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.