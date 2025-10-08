Рейтинг@Mail.ru
Предприятия Алтая представляют продукты на выставке "Золотая осень"
Алтайский край
Алтайский край
 
12:03 08.10.2025
Предприятия Алтая представляют продукты на выставке "Золотая осень"
Предприятия Алтая представляют продукты на выставке "Золотая осень" - РИА Новости, 08.10.2025
Предприятия Алтая представляют продукты на выставке "Золотая осень"
Около 50 предприятий Алтайского края представляют брендовые продукты на российской агропромышленной выставке "Золотая осень 2025" в Москве, на стенде можно... РИА Новости, 08.10.2025
алтайский край
экономика
алтайский край
республика алтай
москва
алтайский край
республика алтай
москва
экономика, алтайский край, республика алтай, москва
Алтайский край, Экономика, Алтайский край, Республика Алтай, Москва
Предприятия Алтая представляют продукты на выставке "Золотая осень"

Около 50 предприятий Алтая представляют продукты на выставке "Золотая осень"

БАРНАУЛ, 8 окт - РИА Новости. Около 50 предприятий Алтайского края представляют брендовые продукты на российской агропромышленной выставке "Золотая осень 2025" в Москве, на стенде можно попробовать и приобрести сыры, мёд, растительные масла, продукцию из облепихи и на основе пантов марала, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Делегация Алтайского края во главе с заместителем председателя правительства региона Александром Лукьяновым принимает участие в деловых мероприятиях XXVII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень 2025", которая приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Мероприятия выставки начались сегодня, 8 октября, и продлятся до 11 октября", - говорится в сообщении.
Делегация Таджикистана в Алтайском крае знакомится с системой образования
10:26
Делегация Таджикистана в Алтайском крае знакомится с системой образования
10:26
Отмечается, что среди участников делегации - главы администраций, фермеры, руководители и специалисты хозяйств, перерабатывающих предприятий, агроснабженческих организаций. Они посетят серию конференций, тематических семинаров, панельных дискуссий, посвященных перспективам развития разных направления АПК.
"На стенде Алтайского края представлены брендовые продукты и новинки около 50 предприятий региона - сыры, мука, крупы, мёд, растительные масла, мясная продукция, макаронные и кондитерские изделия, органическая продукция, продукция из облепихи, на основе пантов алтайского марала, травяные чаи, БАД и другое. Центром притяжения на стенде нашего региона стал конверт с букетом цветущей гречихи", - отмечает пресс-служба.
По данным пресс-службы, Алтайский край занимает ключевые позиции в стране по производству гречневой крупы - 61% от российского рынка. В 2024 году производство гречневой крупы выросло на 10% и составило 355 тысяч тонн.
"В целом за прошедшие 5 лет производство гречки в Алтайском крае возросло на 130 тысяч тонн. Наш регион также является лидером в России по валовому сбору гречихи. В 2024 году в регионе собрали 661 тысяч тонн - 55 % от общего по стране объема", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Гости стенда получат символический подарок - почтовую открытку с изображением цветущей гречихи. Автором является алтайская художница Марина Сологубова.
Саженцы сосны - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В алтайском лесничестве высадили более двух тысяч саженцев сосны
3 октября, 14:46
 
Алтайский крайЭкономикаАлтайский крайРеспублика АлтайМосква
 
 
