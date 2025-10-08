https://ria.ru/20251008/pozhar-2046961229.html
В Екатеринбурге потушили пожар на мебельном складе
В Екатеринбурге потушили пожар на мебельном складе - РИА Новости, 08.10.2025
В Екатеринбурге потушили пожар на мебельном складе
Открытое горение в промышленной зоне Екатеринбурга ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T00:22:00+03:00
2025-10-08T00:22:00+03:00
2025-10-08T00:22:00+03:00
екатеринбург
россия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/90/1557179033_726:492:2881:1704_1920x0_80_0_0_45bebb0dbd9a5866aea132c63262359a.jpg
https://ria.ru/20251003/pozhar-2046079089.html
екатеринбург
россия
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/90/1557179033_579:0:2881:1726_1920x0_80_0_0_f37fe2b89ce57444041216fffb4d124a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, россия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Екатеринбург, Россия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Екатеринбурге потушили пожар на мебельном складе
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на складе