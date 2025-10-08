Рейтинг@Mail.ru
00:22 08.10.2025
В Екатеринбурге потушили пожар на мебельном складе
В Екатеринбурге потушили пожар на мебельном складе
Открытое горение в промышленной зоне Екатеринбурга ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 08.10.2025
В Екатеринбурге потушили пожар на мебельном складе

© РИА Новости / Николай ХижнякПожар
© РИА Новости / Николай Хижняк
Пожар. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Открытое горение в промышленной зоне Екатеринбурга ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее в экстренных службах сообщали РИА Новости, что кровля мебельного склада горит в Екатеринбурге на площади 900 квадратных метров. Позднее информацию о пожаре на складе по улице Фронтовых бригад в Екатеринбурге подтвердила РИА Новости пресс-служба главного управления МЧС по Свердловской области.
"Открытое горение в промышленной зоне Екатеринбурга ликвидировано", - говорится в сообщении.
Ликвидация пожара в здании кафе на Спортивной набережной во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Открытое горение на пожаре в кафе на набережной Владивостока ликвидировали
