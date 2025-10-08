Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае десятый день ищут пропавшую в походе семью
08:41 08.10.2025 (обновлено: 12:31 08.10.2025)
В Красноярском крае десятый день ищут пропавшую в походе семью
В Красноярском крае десятый день ищут пропавшую в походе семью - РИА Новости, 08.10.2025
В Красноярском крае десятый день ищут пропавшую в походе семью
В Красноярском крае в поисках семьи, пропавшей в конце сентября, за сутки обследовали 40 квадратных километров леса и 515 километров дорог, сообщил региональный РИА Новости, 08.10.2025
происшествия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
2025
Происшествия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярском крае десятый день ищут пропавшую в походе семью

В Красноярском крае за сутки проверили 40 кв. км леса в поисках пропавшей семьи

© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюСотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 8 окт — РИА Новости. В Красноярском крае в поисках семьи, пропавшей в конце сентября, за сутки обследовали 40 квадратных километров леса и 515 километров дорог, сообщил региональный главк МЧС.
"Всего наземными группами при поисково-спасательных работах было обследовано 40 квадратных километров лесного массива и 515 километров лесных дорог. <…> Применялся беспилотник волонтеров, налет составил один час. Поиски результатов не дали", — говорится в релизе.
Кадр видео, в котором Ирина Усольцева рассказала, что ее пятилетняя дочка решила пойти в поход с родителями - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Появились подробности дела семьи, пропавшей в Красноярском крае
3 октября, 14:12
В ведомстве уточнили, что 8 октября поисковики планируют осмотреть все подходы к скальным массивам Буратинка и Мальвинка.
Двое взрослых и пятилетняя девочка 28 сентября отправились в турпоход к горе Буратинка и c тех пор не выходили на связь. По данным СК, планировалось, что поход будет групповым, но группа не собралась из-за плохого прогноза погоды. Семья отправилась по маршруту самостоятельно, при этом они не регистрировались в МЧС.
Последний раз туристов видели, когда они начинали маршрут в сторону Кутурчинского Белогорья. К турбазе в поселке Кутурчин они должны были вернуться через три — три с половиной часа.
В поисках участвуют более 350 человек, в том числе добровольцы отряда "ЛизаАлерт" из соседних регионов и Москвы, а также 50 курсантов Военно-инженерного института СФУ. Поиски осложняет плохая погода — выпал снег. В районе, где потерялась семья, водятся дикие звери, в том числе медведи.
Следователи возбудили уголовное дело. Они рассматривают несколько версий исчезновения семьи, приоритетная — несчастный случай. Криминальные версии не нашли подтверждения.
Поиск пропавших в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Красноярском крае две туристки видели пропавшую семью на подходе к горе
6 октября, 09:25
 
ПроисшествияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Заголовок открываемого материала