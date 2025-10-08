https://ria.ru/20251008/poiskoviki-2046984763.html
В Красноярском крае десятый день ищут пропавшую в походе семью
В Красноярском крае десятый день ищут пропавшую в походе семью - РИА Новости, 08.10.2025
В Красноярском крае десятый день ищут пропавшую в походе семью
В Красноярском крае в поисках семьи, пропавшей в конце сентября, за сутки обследовали 40 квадратных километров леса и 515 километров дорог, сообщил региональный РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T08:41:00+03:00
2025-10-08T08:41:00+03:00
2025-10-08T12:31:00+03:00
происшествия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2046991785_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ff36443845dd5a3deeb7124e43c2adc7.jpg
https://ria.ru/20251003/semja-2046172042.html
https://ria.ru/20251006/podhod-2046575987.html
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2046991785_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f369d9f2cae5690f278d916c55c30704.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярском крае десятый день ищут пропавшую в походе семью
В Красноярском крае за сутки проверили 40 кв. км леса в поисках пропавшей семьи
КРАСНОЯРСК, 8 окт — РИА Новости. В Красноярском крае в поисках семьи, пропавшей в конце сентября, за сутки обследовали 40 квадратных километров леса и 515 километров дорог, сообщил региональный главк МЧС.
"Всего наземными группами при поисково-спасательных работах было обследовано 40 квадратных километров лесного массива и 515 километров лесных дорог. <…> Применялся беспилотник волонтеров, налет составил один час. Поиски результатов не дали", — говорится в релизе.
В ведомстве уточнили, что 8 октября поисковики планируют осмотреть все подходы к скальным массивам Буратинка и Мальвинка.
Двое взрослых и пятилетняя девочка 28 сентября отправились в турпоход к горе Буратинка и c тех пор не выходили на связь. По данным СК
, планировалось, что поход будет групповым, но группа не собралась из-за плохого прогноза погоды. Семья отправилась по маршруту самостоятельно, при этом они не регистрировались в МЧС
.
Последний раз туристов видели, когда они начинали маршрут в сторону Кутурчинского Белогорья. К турбазе в поселке Кутурчин они должны были вернуться через три — три с половиной часа.
В поисках участвуют более 350 человек, в том числе добровольцы отряда "ЛизаАлерт" из соседних регионов и Москвы
, а также 50 курсантов Военно-инженерного института СФУ
. Поиски осложняет плохая погода — выпал снег. В районе, где потерялась семья, водятся дикие звери, в том числе медведи.
Следователи возбудили уголовное дело. Они рассматривают несколько версий исчезновения семьи, приоритетная — несчастный случай. Криминальные версии не нашли подтверждения.