Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае

В Красноярском крае десятый день ищут пропавшую в походе семью

КРАСНОЯРСК, 8 окт — РИА Новости. В Красноярском крае в поисках семьи, пропавшей в конце сентября, за сутки обследовали 40 квадратных километров леса и 515 километров дорог, сообщил региональный главк МЧС.

"Всего наземными группами при поисково-спасательных работах было обследовано 40 квадратных километров лесного массива и 515 километров лесных дорог. <…> Применялся беспилотник волонтеров, налет составил один час. Поиски результатов не дали", — говорится в релизе.

В ведомстве уточнили, что 8 октября поисковики планируют осмотреть все подходы к скальным массивам Буратинка и Мальвинка.

Двое взрослых и пятилетняя девочка 28 сентября отправились в турпоход к горе Буратинка и c тех пор не выходили на связь. По данным СК , планировалось, что поход будет групповым, но группа не собралась из-за плохого прогноза погоды. Семья отправилась по маршруту самостоятельно, при этом они не регистрировались в МЧС

Последний раз туристов видели, когда они начинали маршрут в сторону Кутурчинского Белогорья. К турбазе в поселке Кутурчин они должны были вернуться через три — три с половиной часа.

В поисках участвуют более 350 человек, в том числе добровольцы отряда "ЛизаАлерт" из соседних регионов и Москвы , а также 50 курсантов Военно-инженерного института СФУ . Поиски осложняет плохая погода — выпал снег. В районе, где потерялась семья, водятся дикие звери, в том числе медведи.