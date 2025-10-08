https://ria.ru/20251008/podsvetka-2047012064.html
Особняк Арсения Морозова в Москве получит новую подсветку
Особняк Арсения Морозова в Москве получит новую подсветку - РИА Новости, 08.10.2025
Особняк Арсения Морозова в Москве получит новую подсветку
Специалисты комплекса городского хозяйства оснастят новой архитектурно-художественной подсветкой особняк Арсения Морозова в центре столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.10.2025
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оснастят новой архитектурно-художественной подсветкой особняк Арсения Морозова в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Разработали специальный проект организации освещения особняка Арсения Морозова на улице Воздвиженка, он был построен в конце 19 века в стиле эклектика, его часто называют "дом с ракушками" из-за соответствующего лепного декора на стенах круглых башен. Энергетики АО "ОЭК" смонтируют в общей сложности около 140 осветительных приборов в теплых оттенках белого цвета", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что светодиодные светильники будут располагаться в центральной и верхней частях фасада здания.
"Проект предполагает размещение необычных и небольших по размеру элементов по всему периметру дома. Кроме того, энергетики подсветят лепнину на колоннах и выступающие части здания. Подсветка позволит выделить контуры сооружения в темное время суток, подчеркнуть его архитектурные особенности", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.