Рейтинг@Mail.ru
Особняк Арсения Морозова в Москве получит новую подсветку - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:26 08.10.2025 (обновлено: 11:27 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/podsvetka-2047012064.html
Особняк Арсения Морозова в Москве получит новую подсветку
Особняк Арсения Морозова в Москве получит новую подсветку - РИА Новости, 08.10.2025
Особняк Арсения Морозова в Москве получит новую подсветку
Специалисты комплекса городского хозяйства оснастят новой архитектурно-художественной подсветкой особняк Арсения Морозова в центре столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T11:26:00+03:00
2025-10-08T11:27:00+03:00
москва
петр бирюков
москва сегодня: мегаполис для жизни
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044558427_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_92b1d9fdb63212f949f8c49a4bc0c58c.jpg
https://ria.ru/20251004/podsvetka-2046362124.html
https://ria.ru/20251001/biryukov-2045617016.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044558427_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_84759347c0adae5122e79dbdb7f24a6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков
Москва, Петр Бирюков, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Особняк Арсения Морозова в Москве получит новую подсветку

Специалисты КГХ оснастят новой подсветкой особняк Арсения Морозова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве
Вид со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Вид со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оснастят новой архитектурно-художественной подсветкой особняк Арсения Морозова в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Разработали специальный проект организации освещения особняка Арсения Морозова на улице Воздвиженка, он был построен в конце 19 века в стиле эклектика, его часто называют "дом с ракушками" из-за соответствующего лепного декора на стенах круглых башен. Энергетики АО "ОЭК" смонтируют в общей сложности около 140 осветительных приборов в теплых оттенках белого цвета", - отметил Бирюков.
Вид на Садовое кольцо в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Здание на Садовом кольце оснастят подсветкой
4 октября, 14:34
Заммэра пояснил, что светодиодные светильники будут располагаться в центральной и верхней частях фасада здания.
"Проект предполагает размещение необычных и небольших по размеру элементов по всему периметру дома. Кроме того, энергетики подсветят лепнину на колоннах и выступающие части здания. Подсветка позволит выделить контуры сооружения в темное время суток, подчеркнуть его архитектурные особенности", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Три здания в центре Москвы получат архитектурно-художественную подсветку
1 октября, 11:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала