Особняк Арсения Морозова в Москве получит новую подсветку

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оснастят новой архитектурно-художественной подсветкой особняк Арсения Морозова в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Разработали специальный проект организации освещения особняка Арсения Морозова на улице Воздвиженка, он был построен в конце 19 века в стиле эклектика, его часто называют "дом с ракушками" из-за соответствующего лепного декора на стенах круглых башен. Энергетики АО "ОЭК" смонтируют в общей сложности около 140 осветительных приборов в теплых оттенках белого цвета", - отметил Бирюков.

Заммэра пояснил, что светодиодные светильники будут располагаться в центральной и верхней частях фасада здания.

"Проект предполагает размещение необычных и небольших по размеру элементов по всему периметру дома. Кроме того, энергетики подсветят лепнину на колоннах и выступающие части здания. Подсветка позволит выделить контуры сооружения в темное время суток, подчеркнуть его архитектурные особенности", - рассказал Бирюков.