Подмосковье стало лидером в России по производству сыра и хлеба

"Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам и экспорту, мы являемся лидерами", - сказал Воробьев в ходе пленарного заседания XXVII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень".

"За последние 10 лет - это растеневодство. В четыре раза, с 18 тысяч гектаров до 80 тысяч, мы выросли по рапсу и по сое, тоже интересная очень динамика. И это позволяет нам перерабатывать то, что производим здесь, и иметь экспортный потенциал в различные страны", - отметил Воробьев в ходе выступления.