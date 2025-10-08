https://ria.ru/20251008/podmoskove-2047093782.html
Подмосковье стало лидером в России по производству сыра и хлеба
Подмосковье стало лидером в России по производству сыра и хлеба
Подмосковье стало лидером в России по производству сыра и хлеба
Подмосковье сегодня является лидером в России по производству сыра, хлеба, кондитерских изделий и мясных продуктов, заявил губернатор Московской области Андрей...
2025-10-08T16:31:00+03:00
2025-10-08T16:31:00+03:00
2025-10-08T16:31:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Подмосковье сегодня является лидером в России по производству сыра, хлеба, кондитерских изделий и мясных продуктов, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам и экспорту, мы являемся лидерами", - сказал Воробьев в ходе пленарного заседания XXVII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень".
Согласно презентации губернатора, Подмосковье занимает четвертое место в РФ по объемам экспорта продукции агропромышленного комплекса.
"За последние 10 лет - это растеневодство. В четыре раза, с 18 тысяч гектаров до 80 тысяч, мы выросли по рапсу и по сое, тоже интересная очень динамика. И это позволяет нам перерабатывать то, что производим здесь, и иметь экспортный потенциал в различные страны", - отметил Воробьев в ходе выступления.
В среду в Москве стартовала 27-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень". Выставка объединила на одной площадке ведущие предприятия АПК, экспертов, студентов и молодых специалистов.