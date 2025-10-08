Рейтинг@Mail.ru
Подмосковье стало лидером в России по производству сыра и хлеба - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:31 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/podmoskove-2047093782.html
Подмосковье стало лидером в России по производству сыра и хлеба
Подмосковье стало лидером в России по производству сыра и хлеба - РИА Новости, 08.10.2025
Подмосковье стало лидером в России по производству сыра и хлеба
Подмосковье сегодня является лидером в России по производству сыра, хлеба, кондитерских изделий и мясных продуктов, заявил губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T16:31:00+03:00
2025-10-08T16:31:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791926488_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2041ed17fed0c9a166a44979d551544b.jpg
https://ria.ru/20251003/tvorog-2046151961.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791926488_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_11b0e83457599d9701553340640567d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Подмосковье стало лидером в России по производству сыра и хлеба

Воробьев: Подмосковье является лидером в России по производству сыра и хлеба

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПроизводство хлебобулочных изделий
Производство хлебобулочных изделий - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Производство хлебобулочных изделий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Подмосковье сегодня является лидером в России по производству сыра, хлеба, кондитерских изделий и мясных продуктов, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам и экспорту, мы являемся лидерами", - сказал Воробьев в ходе пленарного заседания XXVII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень".
Согласно презентации губернатора, Подмосковье занимает четвертое место в РФ по объемам экспорта продукции агропромышленного комплекса.
"За последние 10 лет - это растеневодство. В четыре раза, с 18 тысяч гектаров до 80 тысяч, мы выросли по рапсу и по сое, тоже интересная очень динамика. И это позволяет нам перерабатывать то, что производим здесь, и иметь экспортный потенциал в различные страны", - отметил Воробьев в ходе выступления.
В среду в Москве стартовала 27-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень". Выставка объединила на одной площадке ведущие предприятия АПК, экспертов, студентов и молодых специалистов.
Творог - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Более 24 тысяч тонн творога произвели в Московской области
3 октября, 12:46
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала