16:32 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/pmr-2047094080.html
Глава ПМР выступил за возобновление переговоров с руководством Молдавии
Вадим Красносельский . Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский выступил за возобновление переговоров с руководством Молдавии.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
"Я уже говорил и заявлял ранее, я привержен восстановлению переговорного формата "5+2" в привычной его форме. И, конечно же, очень бы приветствовал встречи "1+1". Это касается не политических представителей, а более высокого ранга, с моим участием. Я думаю, что такие встречи только положительно скажутся на ситуации и в Приднестровье, и в Молдове", - сказал Красносельский в ходе встречи с послом Литвы в Молдавии Тадасом Валионисом.
Глава ПМР добавил, что переговорный процесс между Тирасполем и Кишиневом, по сути, деградирует. По его словам, возобновление диалога необходимо для решения насущных проблем, которые наслаиваются и тем самым усугубляются.
"Те контакты, которые бывают иногда между политическими представителями, они не достигают желаемого результата. Много вопросов есть. Эти вопросы напрямую относятся к жизни людей, и их надо просто решать, не говоря уже о бизнесе. Ну и самый главный вопрос, конечно же, это безопасность, это сохранение мира на берегах Днестра", - отметил Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.
Лидер Приднестровья также обратил внимание на то, что переговоры – это наилучший инструмент достижения мирных целей, связанных с обеспечением безопасности и благополучия граждан.
"Вы, наверное, сами прекрасно это все видели, сколько было нагнетаний, разной информации до выборов, после выборов. Все вокруг Приднестровья, Молдовы, множественные заявления, провокационные в том числе. Да, это, конечно, надо все снимать. Надо слышать друг друга, другого пути нет", - добавил Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
