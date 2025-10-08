Глава ПМР выступил за возобновление переговоров с руководством Молдавии

ТИРАСПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский выступил за возобновление переговоров с руководством Молдавии.

Украина, В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев Тирасполь как стороны конфликта, Россия ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе

"Я уже говорил и заявлял ранее, я привержен восстановлению переговорного формата "5+2" в привычной его форме. И, конечно же, очень бы приветствовал встречи "1+1". Это касается не политических представителей, а более высокого ранга, с моим участием. Я думаю, что такие встречи только положительно скажутся на ситуации и в Приднестровье, и в Молдове", - сказал Красносельский в ходе встречи с послом Литвы Молдавии Тадасом Валионисом.

Глава ПМР добавил, что переговорный процесс между Тирасполем и Кишиневом, по сути, деградирует. По его словам, возобновление диалога необходимо для решения насущных проблем, которые наслаиваются и тем самым усугубляются.

"Те контакты, которые бывают иногда между политическими представителями, они не достигают желаемого результата. Много вопросов есть. Эти вопросы напрямую относятся к жизни людей, и их надо просто решать, не говоря уже о бизнесе. Ну и самый главный вопрос, конечно же, это безопасность, это сохранение мира на берегах Днестра", - отметил Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.

Лидер Приднестровья также обратил внимание на то, что переговоры – это наилучший инструмент достижения мирных целей, связанных с обеспечением безопасности и благополучия граждан.

"Вы, наверное, сами прекрасно это все видели, сколько было нагнетаний, разной информации до выборов, после выборов. Все вокруг Приднестровья, Молдовы, множественные заявления, провокационные в том числе. Да, это, конечно, надо все снимать. Надо слышать друг друга, другого пути нет", - добавил Красносельский.