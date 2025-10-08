https://ria.ru/20251008/pamyatnik-2047101532.html
В 2025 г на Кубани привели в порядок памятники Великой Отечественной войны
08.10.2025
В 2025 г на Кубани привели в порядок памятники Великой Отечественной войны
В 2025 году на Кубани при краевой поддержке привели в порядок 450 памятников Великой Отечественной войны, рассказал журналистам губернатор Краснодарского края
КРАСНОДАР, 8 окт - РИА Новости. В 2025 году на Кубани при краевой поддержке привели в порядок 450 памятников Великой Отечественной войны, рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Ежегодно в муниципалитетах проводим работу по содержанию памятников, посвященных Великой Отечественной войне. В 80-ю годовщину Победы и в Год защитника Отечества привели в порядок 450 объектов – восстановили надписи на плитах, благоустроили прилегающие территории и установили системы видеонаблюдения", - рассказал журналистам Кондратьев.
Всего на Кубани находится почти 1,5 тысячи объектов культурного наследия, которые увековечивают память погибших при защите Отечества, добавил глава региона.
"Наш священный долг - сохранить их для будущих поколений. Это дань уважения к защитникам Родины и их подвигам", - добавил Кондратьев.
Кроме того, в крае, по данным пресс-службы, продолжают реставрировать один из объектов культурного наследия федерального значения в Новороссийске - Мемориальный комплекс "Малая Земля". На работы выделено более 480 миллионов рублей, реставрацию планируют закончить до конца 2026 года,
Краснодарский край стал первым регионом, в котором на законодательном уровне ввели упрощенный порядок согласования и проведения работ по содержанию объектов культурного наследия, созданных для увековечивания памяти погибших при защите Отечества, добавили в пресс-службе краевой администрации.