Овчинский: лекция ко Всемирной неделе космоса пройдет в "Макете Москвы" - РИА Новости, 08.10.2025
09:03 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/ovchinskiy-2046948172.html
Овчинский: лекция ко Всемирной неделе космоса пройдет в "Макете Москвы"
Овчинский: лекция ко Всемирной неделе космоса пройдет в "Макете Москвы" - РИА Новости, 08.10.2025
Овчинский: лекция ко Всемирной неделе космоса пройдет в "Макете Москвы"
Ко Всемирной неделе космоса в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ подготовили специальную культурно-развлекательную программу для москвичей разных возрастов,... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T09:03:00+03:00
2025-10-08T09:03:00+03:00
Овчинский: лекция ко Всемирной неделе космоса пройдет в "Макете Москвы"

Овчинский: "Макет Москвы" на ВДНХ присоединится ко Всемирной неделе космоса

© Пресс-служба Департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский . Архивное фото
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Ко Всемирной неделе космоса в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ подготовили специальную культурно-развлекательную программу для москвичей разных возрастов, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Лекцию "К звездам, что в сердце", запланированную на 19:00 8 октября, проведет старший экскурсовод центра "Космонавтика и авиация" Анна Антонова, которая объяснит слушателям, что помогает космонавтам во время полета ориентироваться по звездному небу, и расскажет о наиболее важных для них созвездиях. Вход свободный. Посетители павильона, кроме того, каждые полчаса смогут наблюдать светотехническое шоу, посвященное космической тематике.
"Участие павильона "Макет Москвы" во Всемирной неделе космоса – это прекрасная возможность показать, как темы развития города и освоения Вселенной переплетаются друг с другом. Такие проекты не только расширяют кругозор гостей, но и укрепляют статус столицы как центра науки, инноваций и передовых урбанистических решений. Москва – город, где рождаются смелые технологические решения, вдохновляющие на новые открытия", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Помимо прослушивания лекции, москвичам предложат проверить свои знания космоса, науки и технологий в интерактивной викторине, по результатам которой самым смекалистым участникам вручат сертификаты на посещение выставки "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея", билеты на экскурсию по центру "Космонавтика и авиация" или на прогулку по ВДНХ на электрокаре.
Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ открыт для бесплатного ежедневного посещения, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
Заголовок открываемого материала