Овчинский: лекция ко Всемирной неделе космоса пройдет в "Макете Москвы"

Лекцию "К звездам, что в сердце", запланированную на 19:00 8 октября, проведет старший экскурсовод центра "Космонавтика и авиация" Анна Антонова, которая объяснит слушателям, что помогает космонавтам во время полета ориентироваться по звездному небу, и расскажет о наиболее важных для них созвездиях. Вход свободный. Посетители павильона, кроме того, каждые полчаса смогут наблюдать светотехническое шоу, посвященное космической тематике.