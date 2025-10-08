Ограбление сокровищницы Кремля: как советской милиции удалось раскрыть дело

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Это дело стало одним из самых первых для советской милиции. Зимой 1918 года из Кремля пропали сокровища. Среди них мистический предмет, названный "русским Граалем". Чем все обернулось — в материале РИА Новости.

Дерзкое ограбление

В марте 1917-го Временное правительство объявило об амнистии. На свободу вместе с политическими заключенными вышли тысячи уголовников.

Результат не заставил себя ждать: страну захлестнула волна преступности. В январе 1918 года в Москве совершаются сотни резонансных преступлений, но одно стоит особняком.

Тридцатого числа члены комиссии по реставрации церковных зданий в Кремле зашли в Патриаршую ризницу, находившуюся на третьем этаже колокольни Ивана Великого. Они были ошеломлены представшей перед ними картиной: шкафы и витрины были взломаны, на полу валялись освобожденные от золотых окладов старинные иконы, а также ободранные митры и ризы священников.

Драгоценности на миллионы рублей

Среди пропавшего была и особо ценная реликвия — так называемая Августова крабица. По преданию, она принадлежала римскому императору Октавиану Августу.

Сосуд попал на Русь из Византии во времена Ивана Калиты и стал символом верховной власти: с помощью крабицы проводилось помазание на царство. За это ее прозвали "русским Граалем".

Также исчезли осыпанная бриллиантами ладаница XII века, золотой наперстный царский крест Ивана Грозного, изумруды величиной с яйцо, сапфиры, золотая утварь.

Саратовский след

Только вставшая на ноги советская власть сразу бросила все силы на поиски преступников. В Президиуме Моссовета немедленно создали комиссию для координации всей работы по расследованию.

Гражданам предложили вознаграждение за розыск и доставление похищенного в размере до миллиона рублей. Но, к сожалению, раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Началась кропотливая работа сыщиков.

След награбленного обнаружился в Саратове. Замначальника местной уголовно-разыскной милиции Иван Свитнев задержал продавца краденого, у которого обнаружились золотые изделия из Московского Кремля. Выяснилось, что он выполнял поручение московского вора Константина Полежаева, который не раз попадал в темные истории с драгоценностями.

Предложил милиционерам выпить водки

Полежаев — прожженный преступник. Он из клана потомственных московских воров. Его отец и мать всю свою жизнь занимались скупкой и перепродажей краденого.

Встретив милиционеров в роскошном халате, он только усмехнулся и предложил им выпить водки. Начался обыск, в результате которого нашли часть сокровищ.

"Хитроумный тайник обнаружили в голландской печке. Работники уголовного розыска извлекли из него и представили на обозрение понятых золото в слитках, изуродованных чашах, подносах, блюдах, иных предметах церковной утвари — общим весом один пуд и десять фунтов, около тысячи бриллиантов, жемчуг, браслеты и другие изделия", — вспоминал ветеран органов внутренних дел Вениамин Полубинский.

Сыщики работали с Полежаевым больше суток. Потом на ночь отправили вора в камеру, чтобы утром продолжить допрос. Но не вышло: в камере арестант покончил с собой.

Драгоценности в мусорной куче

Казалось, что со смертью подозреваемого все нити оборваны. Но сыщик Иван Свитнев установил, что к делу может быть причастен брат Полежаева, Дмитрий.

И милиционерам улыбнулась удача: большую часть похищенного нашли в его доме в подмосковном дачном поселке Красково.

Драгоценности хранились не только в пристройках, но даже в мусорной куче. Вскоре взяли и самого вора, вернувшегося с крымского курорта.

Преступник рассказал, что, пользуясь слабостью охраны Кремля, они с братом поднялись к окну ризницы по водосточной трубе, распилили решетку и взломали железные ставни.

Первая победа советской милиции

Драгоценные реликвии воры заворачивали в брезент и бросали вниз. Затем складывали все в мешки. С помощью лестниц перетащили добычу через кремлевскую стену на набережную Москвы-реки, где их ждала подвода.

Дальнейшая судьба вора туманна. По одним данным, Дмитрий Полежаев был застрелен при попытке к бегству, по другим — его расстреляли вскоре после суда. Так или иначе, на свободу он больше не вышел.

Большую часть ценностей, похищенных братьями Полежаевыми, удалось вернуть: сегодня их можно увидеть в Алмазном фонде и Оружейной палате. Но некоторые вещи исчезли бесследно, среди которых и Августова крабица.