ВС России ударили по порту в Одессе, где ВСУ проводят тренировочные бои
ВС России ударили по порту в Одессе, где ВСУ проводят тренировочные бои - РИА Новости, 08.10.2025
ВС России ударили по порту в Одессе, где ВСУ проводят тренировочные бои
Удар нанесен по портовой инфраструктуре в населенном пункте Беляры в Одессе, где ВСУ проводят тренировочные бои с применением безэкипажных катеров, сообщил РИА... РИА Новости, 08.10.2025
ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Удар нанесен по портовой инфраструктуре в населенном пункте Беляры в Одессе, где ВСУ проводят тренировочные бои с применением безэкипажных катеров, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В 01.30, 01.32, 01.43 — взрывы сериями. Разрушена портовая инфраструктура, некоторое время погрузка и разгрузка в порту будет невозможна. Скорее всего, задействуют "Одесский припортовый завод
", - сказал Лебедев
.
Он добавил, что, по неподтвержденным данным, серия ударов пришлась по порту "Южный" - причалам 5Б и 5В. Они использовались ВСУ
, в том числе, для тренировочных боев с применением безэкипажных катеров.
"По предварительным данным, в "Южном" недавно разгрузили ракеты, но, к сожалению, о детонации не сообщали", - уточнил собеседник агентства.
По словам Лебедева, Беляры – нежилое село, примыкающее к порту "Южный", который на данный момент используется ВСУ как место дислокации и тренировочный лагерь.
По переданным ранее данным, в порту в лимане видели иностранные черные военные катера, заключил он.