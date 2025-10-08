ВС России ударили по порту в Одессе, где ВСУ проводят тренировочные бои

ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Удар нанесен по портовой инфраструктуре в населенном пункте Беляры в Одессе, где ВСУ проводят тренировочные бои с применением безэкипажных катеров, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он добавил, что, по неподтвержденным данным, серия ударов пришлась по порту "Южный" - причалам 5Б и 5В. Они использовались ВСУ , в том числе, для тренировочных боев с применением безэкипажных катеров.

"По предварительным данным, в "Южном" недавно разгрузили ракеты, но, к сожалению, о детонации не сообщали", - уточнил собеседник агентства.

По словам Лебедева, Беляры – нежилое село, примыкающее к порту "Южный", который на данный момент используется ВСУ как место дислокации и тренировочный лагерь.