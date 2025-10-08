Рейтинг@Mail.ru
ВС России ударили по порту в Одессе, где ВСУ проводят тренировочные бои - РИА Новости, 08.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:45 08.10.2025
ВС России ударили по порту в Одессе, где ВСУ проводят тренировочные бои
ВС России ударили по порту в Одессе, где ВСУ проводят тренировочные бои - РИА Новости, 08.10.2025
ВС России ударили по порту в Одессе, где ВСУ проводят тренировочные бои
Удар нанесен по портовой инфраструктуре в населенном пункте Беляры в Одессе, где ВСУ проводят тренировочные бои с применением безэкипажных катеров, сообщил РИА... РИА Новости, 08.10.2025
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ВС России ударили по порту в Одессе, где ВСУ проводят тренировочные бои

ВС РФ ударили по портовой инфраструктуре в Белярах в Одессе, где тренируются ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Удар нанесен по портовой инфраструктуре в населенном пункте Беляры в Одессе, где ВСУ проводят тренировочные бои с применением безэкипажных катеров, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В 01.30, 01.32, 01.43 — взрывы сериями. Разрушена портовая инфраструктура, некоторое время погрузка и разгрузка в порту будет невозможна. Скорее всего, задействуют "Одесский припортовый завод", - сказал Лебедев.
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
ВС России поразили военные объекты в нескольких украинских областях
09:52
Он добавил, что, по неподтвержденным данным, серия ударов пришлась по порту "Южный" - причалам 5Б и 5В. Они использовались ВСУ, в том числе, для тренировочных боев с применением безэкипажных катеров.
"По предварительным данным, в "Южном" недавно разгрузили ракеты, но, к сожалению, о детонации не сообщали", - уточнил собеседник агентства.
По словам Лебедева, Беляры – нежилое село, примыкающее к порту "Южный", который на данный момент используется ВСУ как место дислокации и тренировочный лагерь.
По переданным ранее данным, в порту в лимане видели иностранные черные военные катера, заключил он.
Специальная военная операция на УкраинеОдессаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныОдесский припортовый заводБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
