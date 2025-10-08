Ярославская сфера образования заняла высокое место в ренкинге регионов

Рейтинг@Mail.ru
21:39 08.10.2025
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
оон
россия
ярославская область, михаил евраев, оон, россия
Ярославская область, Михаил Евраев, ООН, Россия
Город Ярославль и река Волга. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Сфера образования Ярославской области высоко оценена в ренкинге регионов по показателям достижения 17 целей устойчивого развития ООН, сообщил губернатор Михаил Евраев.
По данным пресс-службы правительства Ярославской области, опубликован ренкинг регионов России по показателям достижения 17 целей устойчивого развития ООН. В числе 17 целей, сгруппированных по четырем кластерам - ликвидация нищеты, хорошее здоровье и благополучие, качественное образование, достойная работа и экономический рост, устойчивые города и населенные пункты, индустриализация, инновации и инфраструктура.
"Благодаря этому уникальному проекту регионы получают оценку прогресса за год по каждой из 17 целей устойчивого развития, что является хорошей мотивацией на внедрение лучших российских практик и трендов в разных сферах. Так, в социальном кластере мы выстрелили по такой цели, как "Качественное образование". Заняли пятое место", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор подчеркнул, что образование - одна из приоритетных сфер работы правительства региона.
"При поддержке федерального центра, благодаря национальным проектам, в регионе уверенно развиваются высшая школа, среднее профессиональное и общее образование. Со школьной скамьи мы намерены растить будущие профессиональные кадры для Ярославской области и привлекаем молодежь из других субъектов", - рассказал Евраев.
Руководители проекта отмечают, что исследование является уникальным в стране по репрезентативности и возможности оценить эффективность региональных стратегий устойчивого развития, подчёркивают в областном правительстве.
 
