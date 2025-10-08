Рейтинг@Mail.ru
08:56 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/nobeliaty-2046986279.html
Ученые объяснили важность исследований нобелиатов по физике
Исследования лауреатов Нобелевской премии 2025 года по физике показали, что законы квантового мира могут проявляться и в обычных, "видимых" электрических... РИА Новости, 08.10.2025
2025
Ученые объяснили важность исследований нобелиатов по физике

Нобелиаты по физике сдвинули границу квантового мира в видимый

© The Nobel PrizeНобелевская премия в области физики присуждена Джону Кларку, Мишелю Деворе и Джону Мартинису
НОВОСИБИРСК, 8 окт – РИА Новости. Исследования лауреатов Нобелевской премии 2025 года по физике показали, что законы квантового мира могут проявляться и в обычных, "видимых" электрических схемах, рассказали ученые Института физики полупроводников Сибирского отделения РАН.
Нобелевская премия 2025 года по физике во вторник 7 октября была присуждена британцу Джону Кларку (1942), французу Мишелю Деворе (1953) и американцу Джону Мартинису (1958) "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".
Нобелевская премия - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Нобелевские лауреаты запустили бум в квантовой информатике, считает эксперт
Вчера, 23:57
"Работы лауреатов показали, что квантовое туннелирование (проникновение сквозь непреодолимый барьер) может проявляться не только на уровне элементарных частиц, атомов, молекул, но и в виде управляемого макроскопического электрического тока в сверхпроводящей цепи… Упрощенно говоря, речь идет о том, что законы квантового мира могут проявляться и в обычных, "видимых" электрических схемах", - говорится в сообщении научного института.
Нобелиаты продемонстрировали, что энергия в такой системе квантована, то есть принимает только определенные значения, по аналогии с энергией электрона в атоме. Подобные сверхпроводящие системы (джозефсоновские переходы – ред.) легли в основу наиболее развитых сегодня квантовых процессоров от Google, IBM, Microsoft, российских и китайских научных групп, отметили в ИФП СО РАН.
"Получается, что исследователи сдвинули границу квантового мира в наш, макроскопический мир", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника ИФП СО РАН Алексея Ненашева.
В свою очередь, старший научный сотрудник ИФП СО РАН, доцент Новосибирского госуниверситета Илья Бетеров отметил, что именно переход Джозефсона задает возможные состояния кубита (элементарной ячейки квантового процессора), которыми дальше можно управлять.
"При этом в работах нобелевских лауреатов рассматривается не туннелирование отдельных электронов, которое было бы трудно отслеживать. В их экспериментах через джозефсоновский переход протекает измеримый управляемый ток. Квантовые свойства переносятся на макроскопический масштаб измеримого тока. Этот физический механизм лежит в основе квантового превосходства — существования задач, которые можно решить только при помощи квантового, а не обычного компьютера… Самые значимые достижения по созданию и реализации квантовых вычислений связаны со сверхпроводящей платформой — она сегодня номер один, локомотив квантовых технологий", - сказал ученый.
Нобелевская премия - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Нобелевские лауреаты привели квантовую физику в наш мир, рассказал эксперт
Вчера, 17:52
 
