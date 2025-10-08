Ученые объяснили важность исследований нобелиатов по физике

НОВОСИБИРСК, 8 окт – РИА Новости. Исследования лауреатов Нобелевской премии 2025 года по физике показали, что законы квантового мира могут проявляться и в обычных, "видимых" электрических схемах, рассказали ученые Института физики полупроводников Сибирского отделения РАН.

Нобелевская премия 2025 года по физике во вторник 7 октября была присуждена британцу Джону Кларку (1942), французу Мишелю Деворе (1953) и американцу Джону Мартинису (1958) "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".

"Работы лауреатов показали, что квантовое туннелирование (проникновение сквозь непреодолимый барьер) может проявляться не только на уровне элементарных частиц, атомов, молекул, но и в виде управляемого макроскопического электрического тока в сверхпроводящей цепи… Упрощенно говоря, речь идет о том, что законы квантового мира могут проявляться и в обычных, "видимых" электрических схемах", - говорится в сообщении научного института.

IBM, Нобелиаты продемонстрировали, что энергия в такой системе квантована, то есть принимает только определенные значения, по аналогии с энергией электрона в атоме. Подобные сверхпроводящие системы (джозефсоновские переходы – ред.) легли в основу наиболее развитых сегодня квантовых процессоров от Google Microsoft , российских и китайских научных групп, отметили в ИФП СО РАН

"Получается, что исследователи сдвинули границу квантового мира в наш, макроскопический мир", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника ИФП СО РАН Алексея Ненашева.

В свою очередь, старший научный сотрудник ИФП СО РАН, доцент Новосибирского госуниверситета Илья Бетеров отметил, что именно переход Джозефсона задает возможные состояния кубита (элементарной ячейки квантового процессора), которыми дальше можно управлять.