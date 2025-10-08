Нижегородская область направит деньги на нацпроект "Молодежь и дети"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Около 13 миллиардов рублей направят на реализацию национального проекта "Молодежь и дети" в Нижегородской области в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ход выполнения нацпроекта обсудили на встрече министра просвещения РФ Сергея Кравцова с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным в Нижнем Новгороде.

"Нижегородская область в 2025 году направит около 13 миллиардов рублей на реализацию национального проекта "Молодежь и дети". Так, в рамках нацпроекта в областном центре завершено строительство первого объекта ИТ-кампуса "Неймарк" - это 18 корпусов гостиницы. Продолжается строительство еще четырех объектов кампуса и строительство пяти детских садов. Ведется разработка проектно-сметной документации в рамках контракта "единого цикла" школы для одарённых детей в городе Бор", - цитирует пресс-служба слова Никитина.

Кроме того, по нацпроекту уже завершился капитальный ремонт в 11 школах. Проводится капремонт ещё в 15 образовательных учреждениях – девяти школах, трех колледжах, двух детских садах и одном молодежном центре. Закуплено более 3 тысяч единиц оборудования для общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта "Всё лучшее детям" для преподавания таких предметов, как "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины".

"Нижегородская область активно совершенствует сферу образования и демонстрирует высокие результаты в реализации нацпроекта "Молодежь и дети". Мы видим, как системная работа, включающая и строительство современных объектов, и масштабный капремонт, и оснащение колледжей, выстраивается в единую экосистему подготовки кадров. Важно, что в регионе развиваются профориентационные проекты, которые позволят молодежи получать качественное образование и оставаться в регионе, укрепляя экономику страны", – приводятся в сообщении слова Кравцова.

Глава Минпросвещения и губернатор также побывали на площадке будущего федерального технопарка профессионального образования на базе "Нижполиграфа". Это один из ключевых для региона проектов. В технопарке будет организовано более 40 лабораторий по приоритетным отраслям экономики. Обучение планируется вести по 50 направлениям. Технопарк станет центром повышения квалификации педагогов СПО и преподавателей общеобразовательных и специальных дисциплин в колледжах, а также региональной площадкой апробации новых технологий подготовки кадров в прямом взаимодействии с предприятиями реального сектора экономики.

Никитин отметил, что в Нижегородской области действует 16 кластеров в разных отраслях - от машиностроения до педагогики. При этом шесть образовательно-производственных центров открыто в 2025 году.

"Никитин в ходе встречи отметил, что 60% выпускников девятых классов продолжают обучение в нижегородских колледжах и техникумах. Такой интерес связан с тем, что уже через три года они смогут получить востребованную профессию и начать самостоятельно зарабатывать. В 73-х профессиональных образовательных организациях на сегодняшний день реализуются 234 образовательные программы среднего профессионального образования по 170 специальностям и 64 рабочим профессиям", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, в Нижегородской области налажена прочная связь "СПО – работодатель", которую обеспечивает работа с целевыми договорами, а также федеральная программа "Профессионалитет".

"Когда ребята приходят на востребованные рынком труда специальности, они получают обширные знания, особенно в обновленных мастерских колледжей и техникумов, проходят практику будущих работодателей на их оборудовании. Это позволяет готовить действительно нужные опорным предприятиям региона кадры", - подчеркнул Никитин.