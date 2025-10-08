Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал наступление ВСУ в Красноармейске обреченным - РИА Новости, 08.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:59 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/nastuplenie-2046970032.html
Эксперт назвал наступление ВСУ в Красноармейске обреченным
Эксперт назвал наступление ВСУ в Красноармейске обреченным - РИА Новости, 08.10.2025
Эксперт назвал наступление ВСУ в Красноармейске обреченным
Попытки наступления ВСУ в Красноармейске (Покровске) обречены, противник больше не присылает на это направление свои резервы, украинские военные бегут или... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T03:59:00+03:00
2025-10-08T03:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
донецкая народная республика
покровск
ян гагин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937398215_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2eeba1686badd10db73e0b95b8eccf93.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
донецкая народная республика
покровск
безопасность, красноармейск, донецкая народная республика, покровск, ян гагин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Покровск, Ян Гагин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Эксперт назвал наступление ВСУ в Красноармейске обреченным

Гагин: попытки наступления ВСУ в Красноармейске обречены

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Волонтеры-поисковики собирают останки солдат ВСУ
Волонтеры-поисковики собирают останки солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Волонтеры-поисковики собирают останки солдат ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Попытки наступления ВСУ в Красноармейске (Покровске) обречены, противник больше не присылает на это направление свои резервы, украинские военные бегут или сдаются в плен, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
"Если говорить о Покровске, то действительно, получается так, на Покровск противник действительно присылал резервы для того, чтобы его попытаться удержать. Это еще до штурма. И сейчас мы наблюдаем только то, что контратак уже нет. Они вообще не идут в контратаки, потому что наступательные действия в их случае обречены. Они, наоборот, стараются как-то держаться, и все. Кто-то из них, действительно, либо сдается в плен, либо чаще всего просто бегут", - сказал Гагин.
По его словам, ВС РФ частично контролирует несколько путей под Красноармейском, поэтому логистические цепочки у противника нарушены. "И по большому счету резервы туда перестали поступать в последнее время", - добавил Гагин.
Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что наиболее активные боевые действия в ходе спецоперации идут в том числе на красноармейском направлении.
Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение его агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
