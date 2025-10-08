Эксперт назвал наступление ВСУ в Красноармейске обреченным

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Попытки наступления ВСУ в Красноармейске (Покровске) обречены, противник больше не присылает на это направление свои резервы, украинские военные бегут или сдаются в плен, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
"Если говорить о Покровске, то действительно, получается так, на Покровск противник действительно присылал резервы для того, чтобы его попытаться удержать. Это еще до штурма. И сейчас мы наблюдаем только то, что контратак уже нет. Они вообще не идут в контратаки, потому что наступательные действия в их случае обречены. Они, наоборот, стараются как-то держаться, и все. Кто-то из них, действительно, либо сдается в плен, либо чаще всего просто бегут", - сказал Гагин.
По его словам, ВС РФ частично контролирует несколько путей под Красноармейском, поэтому логистические цепочки у противника нарушены. "И по большому счету резервы туда перестали поступать в последнее время", - добавил Гагин.
Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что наиболее активные боевые действия в ходе спецоперации идут в том числе на красноармейском направлении.
Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение его агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
