Эксперт назвал наступление ВСУ в Красноармейске обреченным

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Попытки наступления ВСУ в Красноармейске (Покровске) обречены, противник больше не присылает на это направление свои резервы, украинские военные бегут или сдаются в плен, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.