Набиуллина заявила об уходе "банковского рабства" в России в прошлое

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. "Банковское рабство" в России почти ушло в прошлое, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в рамках инновационного финансового форума Банка России Finopolis.
"Технологии ведут к росту конкуренции. Людям действительно стало проще выбирать, менять финансовую организацию, банк, если они видят, что где-то сервисы, продукты лучше. И то "банковское рабство", о котором мы так горячо спорили еще несколько лет назад, можно сказать, почти отошло в прошлое", — рассказала она.
Глава ЦБ также отметила, что все больше россиян предпочитают цифровую оплату услуг и покупок.
В среду в "Сириусе" начался форум инновационных финансовых технологий Finopolis — это крупнейшая в России платформа Банка России, созданная для обсуждения и анализа трендов, перспектив роста и внедрения современных цифровых финансовых технологий.
На пленарной дискуссии под названием "Национальная цифровая инфраструктура финансового рынка (ЦИФРа): в поисках баланса" роль модератора исполнила Набиуллина.
