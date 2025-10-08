Рейтинг@Mail.ru
12:16 08.10.2025 (обновлено: 13:25 08.10.2025)
Набиуллина заявила об уходе "банковского рабства" в России в прошлое
"Банковское рабство" в России почти ушло в прошлое, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в рамках инновационного финансового форума Банка России Finopolis. РИА Новости, 08.10.2025
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), общество
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. "Банковское рабство" в России почти ушло в прошлое, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в рамках инновационного финансового форума Банка России Finopolis.
"Технологии ведут к росту конкуренции. Людям действительно стало проще выбирать, менять финансовую организацию, банк, если они видят, что где-то сервисы, продукты лучше. И то "банковское рабство", о котором мы так горячо спорили еще несколько лет назад, можно сказать, почти отошло в прошлое", — рассказала она.
Глава ЦБ также отметила, что все больше россиян предпочитают цифровую оплату услуг и покупок.
В среду в "Сириусе" начался форум инновационных финансовых технологий Finopolis — это крупнейшая в России платформа Банка России, созданная для обсуждения и анализа трендов, перспектив роста и внедрения современных цифровых финансовых технологий.
На пленарной дискуссии под названием "Национальная цифровая инфраструктура финансового рынка (ЦИФРа): в поисках баланса" роль модератора исполнила Набиуллина.
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
 
 
