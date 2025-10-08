В Москве мужчина с ножом напал на девушку у парка

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Мужчина напал с ножом на девушку и попытался ее изнасиловать у Лефортовского парка в Москве, потерпевшая смогла отбиться, злоумышленника задержали в Рязани, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ.