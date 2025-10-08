В Москве мужчина с ножом напал на девушку у парка

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Мужчина напал с ножом на девушку и попытался ее изнасиловать у Лефортовского парка в Москве, потерпевшая смогла отбиться, злоумышленника задержали в Рязани, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ.
По данным следствия, ранним утром 7 октября мужчина напал с ножом на незнакомку и попытался ее изнасиловать около Лефортовского парка в Москве, однако девушка оказала активное сопротивление, и злоумышленник скрылся с места происшествия.
Потерпевшая сразу обратилась в полицию. В результате правоохранители в кратчайшие сроки установили подозреваемого. Оказалось, что после нападения он уехал в Рязань - там его и задержали.
"Возбуждено уголовное дело в отношении уроженца Самарской области. Он подозревается в... "покушении на изнасилование", "насильственных действиях сексуального характера", - сказали в ведомстве, добавив, что скоро фигуранту предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Сейчас следствие проверяет мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений в Москве.