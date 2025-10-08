https://ria.ru/20251008/muzhchina-2046995795.html
Житель Курганской области подозревается в поджоге дома
Житель Курганской области подозревается в поджоге дома - РИА Новости, 08.10.2025
Житель Курганской области подозревается в поджоге дома
Житель Курганской области, выпив, поджег дом, где жил с сожительницей, погибли бабушка и двое внуков, третий ребенок госпитализирован, мужчина задержан
Житель Курганской области подозревается в поджоге дома, где погибли 3 человека
ЧЕЛЯБИНСК, 8 окт – РИА Новости. Житель Курганской области, выпив, поджег дом, где жил с сожительницей, погибли бабушка и двое внуков, третий ребенок госпитализирован, мужчина задержан, сообщило региональное СУСК России.
По версии следствия, после конфликта с сожительницей 24-летний местный житель вечером 7 октября облил бензином снаружи дом в деревне Смолина в Шатровском муниципальном округе, где они проживали, и поджег его. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате пожара погибли женщина 1967 года рождения и двое детей, еще один ребенок с травмами госпитализирован. В СУСК РИА Новости уточнили, что погибли бабушка и внуки.
"Каргапольским межрайонным следственным отделом по факту гибели трех человек в результате пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а, в, е" части2 статьи 105 УК РФ
(убийство двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом). К настоящему моменту подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.
С подозреваемым работают следователи, также следственные органы будут ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, отмечается в сообщении.