Житель Курганской области подозревается в поджоге дома

По версии следствия, после конфликта с сожительницей 24-летний местный житель вечером 7 октября облил бензином снаружи дом в деревне Смолина в Шатровском муниципальном округе, где они проживали, и поджег его. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате пожара погибли женщина 1967 года рождения и двое детей, еще один ребенок с травмами госпитализирован. В СУСК РИА Новости уточнили, что погибли бабушка и внуки.