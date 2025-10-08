Адвокат Момотова требовал перевести процесс об имуществе в закрытый режим

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Адвокат Виктора Момотова Никита Филиппов настаивал на закрытии судебного процесса об изъятии имущества судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, передает корреспондент РИА Новости.

Останкинский суд Москвы не стал закрывать процесс по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, передает корреспондент РИА Новости.

Останкинский суд Москвы не стал закрывать процесс, так как представители Генпрокуратуры возражали против этого.

"Отказать в удовлетворении ходатайства Филиппова", - огласила решение судья.

В прошлый вторник суд провел беседу по иску в закрытом режиме.

Ответчиками по иску являются Момотов, краснодарский бизнесмен Андрей Марченко, его сын Иван, ООО "Гостиница "Вологда". В качестве третьего лица привлечено Росимущество.

Генпрокуратура ранее направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.