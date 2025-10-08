Рейтинг@Mail.ru
Адвокат Момотова требовал перевести процесс об имуществе в закрытый режим - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/momotov-2047086505.html
Адвокат Момотова требовал перевести процесс об имуществе в закрытый режим
Адвокат Момотова требовал перевести процесс об имуществе в закрытый режим - РИА Новости, 08.10.2025
Адвокат Момотова требовал перевести процесс об имуществе в закрытый режим
Адвокат Виктора Момотова Никита Филиппов настаивал на закрытии судебного процесса об изъятии имущества судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова,... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T15:59:00+03:00
2025-10-08T15:59:00+03:00
происшествия
россия
виктор момотов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043755151_0:4:1021:578_1920x0_80_0_0_869076e4b93abf2d54755c44b68fdd6e.jpg
https://ria.ru/20250923/momotov-2043744787.html
https://ria.ru/20251008/momotov-2047049149.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043755151_36:0:943:680_1920x0_80_0_0_82058f29187ac0201c798dd5391b8450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, виктор момотов
Происшествия, Россия, Виктор Момотов
Адвокат Момотова требовал перевести процесс об имуществе в закрытый режим

Адвокат Момотова Филиппов выдвинул требование в суде. Главное

© Фото : Верховный Суд Российской ФедерацииВиктор Момотов
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : Верховный Суд Российской Федерации
Виктор Момотов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Адвокат Виктора Момотова Никита Филиппов настаивал на закрытии судебного процесса об изъятии имущества судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, передает корреспондент РИА Новости.
Останкинский суд Москвы не стал закрывать процесс по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, передает корреспондент РИА Новости.
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Источник рассказал об иске, предъявленном судье Верховного суда Момотову
23 сентября, 13:58
Останкинский суд Москвы не стал закрывать процесс, так как представители Генпрокуратуры возражали против этого.
"Отказать в удовлетворении ходатайства Филиппова", - огласила решение судья.
В прошлый вторник суд провел беседу по иску в закрытом режиме.
Ответчиками по иску являются Момотов, краснодарский бизнесмен Андрей Марченко, его сын Иван, ООО "Гостиница "Вологда". В качестве третьего лица привлечено Росимущество.
Генпрокуратура ранее направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.
Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда Виктора Момотова в связи с его письменным заявлением. Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который также предполагает гарантии неприкосновенности.
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Момотов прикрывал деятельность по оказанию интим-услуг, заявил прокурор
Вчера, 13:28
 
ПроисшествияРоссияВиктор Момотов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала