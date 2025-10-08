Рейтинг@Mail.ru
12:44 08.10.2025 (обновлено: 13:14 08.10.2025)
Момотов оказывал протекцию экс-председателю Краснодарского крайсуда
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РоссииВиктор Момотов
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации России
Виктор Момотов. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Прокурор заявил в Останкинском суде Москвы, что судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов оказывал покровительство экс-председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову, передает корреспондент РИА Новости.
"Именно Чернов способствовал назначению Момотова на должность Верховного судьи, не имея опыта работы в правоохранительных органах и судебной системе. В дальнейшем Чернов имел некую протекцию от Верховного суда через Момотова", - заявил прокурор во время рассмотрения иска Генпрокуратуры об изъятии имущества Момотова.
Прокурор назвал это" кубанским правосудием".
Момотов на это возразил, что антикоррупционные законы не нарушал, "не занимался обогащением". "Чернова я видел последний раз пять лет назад, и у нас не было отношений", - сказал он.
Момотов признался, что этот иск стал для него ударом, в том числе по здоровью. "Просто перечеркнута моя жизнь", - добавил он.
Ранее Красногорский суд Московской области обратил в доход государства 89 объектов недвижимости и другое имущество, принадлежащее Чернову, стоимостью более семи миллиардов рублей. С иском в суд обратилась Генпрокуратура, указавшая, что в 1994-2019 годах, когда Чернов возглавлял Краснодарский краевой суд, он не соблюдал предусмотренные антикоррупционным законодательством запреты. Истец указывал, что Чернов "использовал свой иммунитет и судейскую неприкосновенность", занимаясь коммерческой деятельностью, и "привлек родственников и доверенных лиц", чтобы завуалировать участие в ней. Заработанные незаконным предпринимательством деньги он "использовал для приобретения высоколиквидных объектов недвижимого имущества, которые вовлек в коммерческий оборот".
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Предполагаемый компаньон судьи Момотова заключил контракт с Минобороны
10:40
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Александр ЧерновГенеральная прокуратура РФКраснодарский краевой судВиктор Момотов
 
 
