Защита Гуцул подала четыре ходатайства в Апелляционную палату Кишинева

КИШИНЕВ, 8 окт - РИА Новости. Сторона защиты главы Гагаузии Евгении Гуцул подала четыре ходатайства в Апелляционную палату Кишинева, в том числе требование об ее немедленном освобождения из СИЗО, заявила РИА Новости адвокат Наталья Байрам.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата в среду начала рассматривать жалобу стороны защиты, которая настаивает на освобождении Гуцул из под стражи. Сама Гуцул на заседании не присутствует, ее заслушивают онлайн, что адвокаты сочли нарушением. В зал заседания журналистов пустили, но запретили им вести съемку или делать фотографии, прямые эфиры также запрещены.
"Мы запросили немедленного освобождения госпожи Гуцул, учитывая, что она задержана нелегально, это станет поводом для обращения в ЕСПЧ. Еще один запрос касался рассмотрения доказательств, которые не принял во внимание суд первой инстанции", - заявила Байрам.
Она добавила, что еще один запрос касался необходимости личного присутствия Гуцул на судебных заседаниях. "Защита настаивает, что обеспечить право на справедливое судейство можно лишь в тех условиях, когда обвиняемый находится в зале и имеет доступ ко всем доказательствам на всех этапах процесса. Сегодня даже с переводом были проблемы. Еще один запрос был связан с необходимостью получения мнения Конституционного суда в контексте утверждения парламентом новой нормы рассмотрения дел в Апелляционной палате", - пояснила адвокат.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.