Защита Гуцул подала четыре ходатайства в Апелляционную палату Кишинева

Она добавила, что еще один запрос касался необходимости личного присутствия Гуцул на судебных заседаниях. "Защита настаивает, что обеспечить право на справедливое судейство можно лишь в тех условиях, когда обвиняемый находится в зале и имеет доступ ко всем доказательствам на всех этапах процесса. Сегодня даже с переводом были проблемы. Еще один запрос был связан с необходимостью получения мнения Конституционного суда в контексте утверждения парламентом новой нормы рассмотрения дел в Апелляционной палате", - пояснила адвокат.