Рейтинг@Mail.ru
Татарстан и Индия могут расширить сотрудничество - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
12:51 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/minnikhanov-2047041861.html
Татарстан и Индия могут расширить сотрудничество
Татарстан и Индия могут расширить сотрудничество - РИА Новости, 08.10.2025
Татарстан и Индия могут расширить сотрудничество
Татарстан и Индия могут расширить сотрудничество в машиностроении, энергетике, фармацевтике, сфере высоких технологий, электроники и других отраслях, заявил... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T12:51:00+03:00
2025-10-08T12:51:00+03:00
республика татарстан
форум «time: россия - индия. взаимная эффективность»
экономика
индия
россия
казань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938429160_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_4f56d74431165ba5624bc2f56667117e.jpg
https://ria.ru/20251008/kumar-2047017284.html
https://ria.ru/20251008/kazan-2046964379.html
индия
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938429160_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_ed6f2f004dadcf58a9e809cf74256ad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
форум «time: россия - индия. взаимная эффективность», экономика, индия, россия, казань
Республика Татарстан, Форум «TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность», Экономика, Индия, Россия, Казань
Татарстан и Индия могут расширить сотрудничество

Минниханов: Татарстан и Индия могут расширить сотрудничество

© iStock.com / Kseniia SolovevaВид на Казань
Вид на Казань - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© iStock.com / Kseniia Soloveva
Вид на Казань. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 8 окт – РИА Новости. Татарстан и Индия могут расширить сотрудничество в машиностроении, энергетике, фармацевтике, сфере высоких технологий, электроники и других отраслях, заявил глава республики Рустам Минниханов.
"Наша республика заинтересована в продвижении в Индию продукции своих предприятий – это грузовые автомобили, вертолеты, суда, газоперекачивающее оборудование, шины, компрессоры, медицинские инструменты, машиностроительная и нефтехимическая продукция. Мы нацелены на расширение сотрудничества с Индией в области высоких технологий, электроники, энергетики, фармацевтики, легкой промышленности и других", - сказал Минниханов на деловом завтраке в рамках бизнес-форума "TIME: Россия – Индия. Взаимная эффективность".
Вид на Казань - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Консульство Индии в Казани будет открыто в течение нескольких недель
11:48
Минниханов отметил, что один из главных факторов обеспечения дальнейшего развития экономики - реализация инвестиционных проектов. Сегодня Татарстан занимает лидирующие позиции в российском рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России. Для инвесторов создана прекрасная инфраструктура: работают две особые экономические зоны - "Алабуга" и "Иннополис", действуют десятки индустриальных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов по всей республике. Глава региона предложил индийским коллегам изучить потенциал Татарстана и возможности инвестирования в экономику республики.
"Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Индией в рамках отношений двух государств. Правительства и деловые круги наших стран ведут активную работу по расширению взаимодействия в различных сферах. Мы готовы участвовать в данных процессах на региональном уровне", - отметил он.
Минниханов подчеркнул, что Казань - один из ведущих российских научно-образовательных центров, и предложил развивать связи между научными сообществами и вузами, реализовывать совместные проекты. Он напомнил, что в Казани скоро заработает генеральное консульство Индии. Кроме того, идет работа по открытию торгово-экономического представительства Татарстана в Индии.
Посол Индии в России отметил, что названные сферы являются перспективными для развития сотрудничества. Татарстан, по его мнению, может заинтересовать также системный подход Индии к вопросам здоровья, опыт развития киноиндустрии.
Бизнес-форум "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность" впервые проходит в Казани 8-9 октября. Деловая программа включает более 10 сессий по ключевым направлениям: инвестиции и финансы, рынок труда, образование и наука, ИТ и цифровые технологии, медицина, нефтегазохимический комплекс, сельское хозяйство, киноиндустрия и медиасфера. Кроме того, предусмотрены двусторонние встречи, промышленные экскурсии, выставка предприятий Татарстана и России. Планируется подписание соглашений по реализации совместных проектов, запуск новых бизнес-инициатив. Форум проводится при поддержке правительства Татарстана и посольства Индии в РФ.
Кремль в Казани - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В Казани открывается первый бизнес-форум России и Индии
01:24
 
Республика ТатарстанФорум «TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность»ЭкономикаИндияРоссияКазань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала