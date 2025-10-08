КАЗАНЬ, 8 окт – РИА Новости. Татарстан и Индия могут расширить сотрудничество в машиностроении, энергетике, фармацевтике, сфере высоких технологий, электроники и других отраслях, заявил глава республики Рустам Минниханов.

"Наша республика заинтересована в продвижении в Индию продукции своих предприятий – это грузовые автомобили, вертолеты, суда, газоперекачивающее оборудование, шины, компрессоры, медицинские инструменты, машиностроительная и нефтехимическая продукция. Мы нацелены на расширение сотрудничества с Индией в области высоких технологий, электроники, энергетики, фармацевтики, легкой промышленности и других", - сказал Минниханов на деловом завтраке в рамках бизнес-форума "TIME: Россия – Индия. Взаимная эффективность".

Минниханов отметил, что один из главных факторов обеспечения дальнейшего развития экономики - реализация инвестиционных проектов. Сегодня Татарстан занимает лидирующие позиции в российском рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России. Для инвесторов создана прекрасная инфраструктура: работают две особые экономические зоны - "Алабуга" и "Иннополис", действуют десятки индустриальных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов по всей республике. Глава региона предложил индийским коллегам изучить потенциал Татарстана и возможности инвестирования в экономику республики.

"Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Индией в рамках отношений двух государств. Правительства и деловые круги наших стран ведут активную работу по расширению взаимодействия в различных сферах. Мы готовы участвовать в данных процессах на региональном уровне", - отметил он.

Минниханов подчеркнул, что Казань - один из ведущих российских научно-образовательных центров, и предложил развивать связи между научными сообществами и вузами, реализовывать совместные проекты. Он напомнил, что в Казани скоро заработает генеральное консульство Индии. Кроме того, идет работа по открытию торгово-экономического представительства Татарстана в Индии.

Посол Индии в России отметил, что названные сферы являются перспективными для развития сотрудничества. Татарстан, по его мнению, может заинтересовать также системный подход Индии к вопросам здоровья, опыт развития киноиндустрии.