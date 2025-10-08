Рейтинг@Mail.ru
МИД России назвал НАТО и ЕС соучастниками террористических атак ВСУ - РИА Новости, 08.10.2025
14:43 08.10.2025 (обновлено: 14:47 08.10.2025)
МИД России назвал НАТО и ЕС соучастниками террористических атак ВСУ
МИД России назвал НАТО и ЕС соучастниками террористических атак ВСУ
Страны НАТО и ЕС, покрывая теракты Киева в отношении Запорожской АЭС, становятся их соучастниками, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T14:43:00+03:00
2025-10-08T14:47:00+03:00
в мире, россия, евросоюз, вооруженные силы украины, нато, киев, мария захарова, украина, запорожская аэс
В мире, Россия, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, НАТО, Киев, Мария Захарова, Украина, Запорожская АЭС
© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Страны НАТО и ЕС, покрывая теракты Киева в отношении Запорожской АЭС, становятся их соучастниками, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Пару недель назад в результате обстрела со стороны ВСУ была повреждена высоковольтная линия электропередачи ЗАЭС "Днепропетровская". Это привело к прекращению внешнего электроснабжения станции. Покрывая подобные террористические акты киевского режима страны ЕС и НАТО не только поощряют Украину к новым нападениям на мирные ядерные объекты, но и становятся их непосредственными соучастниками", - сказала она на брифинге для СМИ.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Эксперт напомнил Киеву о третьем законе Ньютона в ситуации вокруг ЗАЭС
