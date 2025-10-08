https://ria.ru/20251008/medvedev-2047151738.html
Медведев прилетел в Пхеньян
Медведев прилетел в Пхеньян - РИА Новости, 08.10.2025
Медведев прилетел в Пхеньян
Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев прилетел в КНДР, где примет участие в торжествах по случаю годовщины... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T21:08:00+03:00
2025-10-08T21:08:00+03:00
2025-10-08T23:30:00+03:00
в мире
пхеньян
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991015643_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_85edf8d68143508a3216a42e32d14159.jpg
https://ria.ru/20250831/kndr-1953497198.html
пхеньян
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991015643_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e832a5355d0143e567860f214a4b5d75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пхеньян, дмитрий медведев, единая россия
В мире, Пхеньян, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев прилетел в Пхеньян
Медведев прилетел в КНДР и написал пост о напрягшихся врагах. Подробности
ПХЕНЬЯН, 8 окт – РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев прилетел в КНДР, где примет участие в торжествах по случаю годовщины создания Трудовой партии Кореи (ТПК), передает корреспондент РИА Новости.
Медведев опубликовал в своем канале на платформе Max видео из аэропорта Пхеньяна, сопроводив его словами про друзей и врагов.
"Прибыл на 80-летие Трудовой партии Кореи. Время идёт. Друзья вместе. Враги напрягаются", - написал Медведев.
Медведев
прибыл в Пхеньян
во главе делегации "Единой России
". Представители партии посещают страну по приглашению Центрального комитета ТПК и будут участвовать в торжественных мероприятиях в честь 80-летия основания партии, которое отмечается 10 октября.
Трудовая партия Кореи - правящая партия в Корейской Народно-Демократической Республике. Датой образования партии считается 10 октября 1945 года, когда на совещании представителей коммунистических организаций пяти провинций Северной Кореи было создано Северокорейское оргбюро Коммунистической партии Кореи. До 1946 года она называлась Коммунистической партией Кореи.