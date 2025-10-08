Медведев прилетел в Пхеньян

ПХЕНЬЯН, 8 окт – РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев прилетел в КНДР, где примет участие в торжествах по случаю годовщины создания Трудовой партии Кореи (ТПК), передает корреспондент РИА Новости.

Медведев опубликовал в своем канале на платформе Max видео из аэропорта Пхеньяна, сопроводив его словами про друзей и врагов.

"Прибыл на 80-летие Трудовой партии Кореи. Время идёт. Друзья вместе. Враги напрягаются", - написал Медведев.

Медведев прибыл в Пхеньян во главе делегации " Единой России ". Представители партии посещают страну по приглашению Центрального комитета ТПК и будут участвовать в торжественных мероприятиях в честь 80-летия основания партии, которое отмечается 10 октября.