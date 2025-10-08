Рейтинг@Mail.ru
Медведев прилетел в Пхеньян
21:08 08.10.2025 (обновлено: 23:30 08.10.2025)
Медведев прилетел в Пхеньян
Медведев прилетел в Пхеньян
Медведев прилетел в Пхеньян

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
ПХЕНЬЯН, 8 окт – РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев прилетел в КНДР, где примет участие в торжествах по случаю годовщины создания Трудовой партии Кореи (ТПК), передает корреспондент РИА Новости.
Медведев опубликовал в своем канале на платформе Max видео из аэропорта Пхеньяна, сопроводив его словами про друзей и врагов.
"Прибыл на 80-летие Трудовой партии Кореи. Время идёт. Друзья вместе. Враги напрягаются", - написал Медведев.
Медведев прибыл в Пхеньян во главе делегации "Единой России". Представители партии посещают страну по приглашению Центрального комитета ТПК и будут участвовать в торжественных мероприятиях в честь 80-летия основания партии, которое отмечается 10 октября.
Трудовая партия Кореи - правящая партия в Корейской Народно-Демократической Республике. Датой образования партии считается 10 октября 1945 года, когда на совещании представителей коммунистических организаций пяти провинций Северной Кореи было создано Северокорейское оргбюро Коммунистической партии Кореи. До 1946 года она называлась Коммунистической партией Кореи.
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. 2024 год - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Межгосударственные отношения России и КНДР
31 августа, 19:49
 
