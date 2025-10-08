Рейтинг@Mail.ru
Мединский и Прилепин примут участие в Нижегородской книжной ярмарке
Культура
 
14:51 08.10.2025
Мединский и Прилепин примут участие в Нижегородской книжной ярмарке
Мединский и Прилепин примут участие в Нижегородской книжной ярмарке
Мединский и Прилепин примут участие в Нижегородской книжной ярмарке
Глава "Союза писателей России" Владимир Мединский, писатель Захар Прилепин и другие российские авторы примут участие в первой Нижегородской книжной ярмарке с 10
россия, нижегородская область, захар прилепин, владимир путин, владимир мединский, москва, союз писателей россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), российская государственная библиотека
Культура, Россия, Нижегородская область, Захар Прилепин, Владимир Путин, Владимир Мединский, Москва, Союз писателей России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Российская государственная библиотека
Мединский и Прилепин примут участие в Нижегородской книжной ярмарке

Мединский и Прилепин примут участие в первой Нижегородской книжной ярмарке

Владимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Глава "Союза писателей России" Владимир Мединский, писатель Захар Прилепин и другие российские авторы примут участие в первой Нижегородской книжной ярмарке с 10 по 12 октября, сообщили РИА Новости организаторы ярмарки.
"С 10 по 12 октября по поручению президента России Владимира Путина в пассаже главного ярмарочного дома состоится первая нижегородская книжная ярмарка, которую торжественно откроют помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, а также писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин", - говорится в сообщении.
Более 65 ведущих издательств Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других регионов представят гостям ярмарки новинки художественной, детской, образовательной и научно-популярной литературы, отметили организаторы. Гости смогут приобрести более 3 тысяч книжных изданий по специальным ценам и посетить более 50 встреч с авторами.
На ярмарке будет работать выездной секретариат региональных отделений Общероссийской общественной организации "Союз писателей России" Приволжского федерального округа.
Специальная программа будет посвящена Году защитника Отечества, подчеркнули организаторы ярмарки. Так, 10 октября состоится творческая встреча "Русская литература: пути развития" с писателем Захаром Прилепиным, а 10 и 11 октября на ярмарке пройдет вечер Z-поэзии, круглый стол "Z-проза", презентация книги Ирины Бугрышевой "Я трогаю войну руками".
Ряд мероприятий будет посвящен экранизациям, среди них обсуждение предстоящего фильма "Авиатор" по книге Евгения Водолазкина, который обсудят режиссер Егор Кончаловский-Михалков и продюсер Сергей Катышев. Русский писатель, драматург, режиссёр Лев Наумов расскажет о великом режиссере Андрее Тарковском, а также вместе с литератором и журналистом Даниилом Духовским представит гостям знакомого и незнакомого Эдуарда Лимонова. А писатель, член "Союза писателей России" Вячеслав Бавидов расскажет как пронести личную историю через литературное произведение на сцену театра.
Писатель Ася Лавринович расскажет, как писать книги о любви, а продюсер, режиссер Ольга Акатьева — как снимать фильмы. Теме любви будет посвящена творческая встреча российского фотографа, журналиста, переводчика, художника-модельера, автора современной прозы Екатерины Рождественской и писателя Евгения Волкова.
Публицист, литературный критик Вадим Ветерков и продюсер, медиаменеджер Владек Дарман проведут творческую встречу с основателем агентства "К2" и "Издательства редких книг" Кристиной Потупчик.
Кроме того, на ярмарке будет уделено время музеям: о них расскажут директор Государственного музея-заповедника С.А. Есенина Вячеслав Журавлёв, заведующая экскурсионным отделом Московского государственного музея С.А. Есенина Мария Мутлова, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой литературы Государственного социально-гуманитарного университета Владимир Викторович и директор музея-заповедника А.С.Пушкина "Болдино" Нина Жиркова.
Программа для маленьких читателей на ярмарке включает творческие встречи с такими детскими авторами как Валентин Постников и Дмитрий Емец. Российский детский писатель, фантаст Эдуард Веркин представит роман "Сорока на виселице".
Для любителей книжной кулинарии выступит кулинарный блогер, путешественник Юлия Евдокимова. Директор издательства "Другое издательство", креативный продюсер, переводчик, сценарист комиксов и видеоигр Ярослав Абрамов проведет лекцию "Путь издателя комиксов в России: от Marvel до отечественных проектов". Руководитель комикс центра Российской государственной библиотеки для молодёжи, сценарист и художник Денис Лопатников раскроет секретный рецепт "вкусных" историй.
"Мы провели большую работу, чтобы такое крупное мероприятие собрало литераторов и книжников из Москвы, Петербурга и других регионов России в Нижнем Новгороде. Для меня приятно, что количество желающих поучаствовать превысило возможность площадки всех принять. Поэтому мы уже обдумываем новые совместные проекты в будущем", - отметил генеральный продюсер Нижегородской книжной ярмарки, медиаменеджер Владек Дарман.
Нижегородская книжная ярмарка пройдет при поддержке правительства Нижегородской области, Российского книжного союза, Ассоциации "Читающая Россия" и федеральной сети книжных магазинов "Читай город".
