Ликсутов: в ОЭЗ Москвы оснастили техникой Центр коллективного использования
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:20 08.10.2025
Ликсутов: в ОЭЗ Москвы оснастили техникой Центр коллективного использования
Ликсутов: в ОЭЗ Москвы оснастили техникой Центр коллективного использования
москва, максим ликсутов , твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Ликсутов: в ОЭЗ Москвы оснастили техникой Центр коллективного использования

Центр коллективного пользования на площадке "Печатники"
Центр коллективного пользования на площадке Печатники - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Центр коллективного пользования на площадке "Печатники"
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Предприятие-резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" "Лассард" оснастило высокотехнологичным оборудованием новый Центр коллективного пользования на площадке "Печатники", указал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в ОЭЗ "Технополис Москва" мы уделяем особое внимание развитию технологической кооперации между компаниями и промышленными площадками", — привели слова Ликсутова в пресс-службе городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Центр коллективного пользования - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Резидент ОЭЗ Москвы оценил создание центра коллективного использования
Вчера, 11:10
В качестве примера заммэра упомянул начавший свою работу 6 октября Центр коллективного пользования, которого резидент московской ОЭЗ оборудовал современными лазерными станками. Они обеспечат клиентов Центра узлами и агрегаторами с высокой точностью и помогут работникам в рабочем процессе.
В Центре используют два высокоскоростных лазерных станка. Они числятся в реестре отечественных товаров Минпромторга России и победили в конкурсе "Лучший промышленный дизайн России – 2023" в номинации "Хайтек". Данное оборудование значительно снижает нагрузку на человека и ускоряет выпуск нужных частей.
Ранее Ликсутов отметил, что в особой экономической зоне "Технополис Москва" столица регулярно развивает промышленную инфраструктуру для увеличения потенциала высокотехнологичных сфер.
Ранее Собянин открыл на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва" новый Центр коллективного пользования.
ОЭЗ "Технополис Москва" предлагает расширенные преференции. Компании в течение 10 лет имеют право не платить налог имущество, землю и транспорт, а налоговая ставка на прибыль составляет 2% вместо 25. Помимо этого, они освобождены от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования в рамках процедуры свободной таможенной зоны. Сохраненные средства тратятся увеличение объемов производства, создание и внедрение новых высокотехнологичных идей.
Ранее в пресс-службе ДИПП указывали, что генеральный директор ООО "Диагностика-М" (резидент ОЭЗ "Технополис Москва" – ред.) Павел Лебедев назвал создание Центра коллективного использования на площадке "Печатники" новым этапом промышленного сотрудничества в особой экономической зоне.
Промпарк Сенькино - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Ликсутов: За 9 месяцев объем строительства по программе МПТ вырос на 25%
Вчера, 10:20
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
