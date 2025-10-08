https://ria.ru/20251008/lavrov-2047140354.html
Лавров рассказал, к чему могут привести игры с курдами в автономию
Лавров рассказал, к чему могут привести игры с курдами в автономию - РИА Новости, 08.10.2025
Лавров рассказал, к чему могут привести игры с курдами в автономию
Если "игры" с сирийскими курдами "в автономию и сепаратизм" выльются во что-то конкретное, то курдская проблема может взорваться во всех других странах региона
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Если "игры" с сирийскими курдами "в автономию и сепаратизм" выльются во что-то конкретное, то курдская проблема может взорваться во всех других странах региона, а это серьезные риски, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Традиционные опасения многих заключаются в том, что "взорвется" курдская проблема, потому что если эти "игры" с сирийскими курдами "в автономию, в сепаратизм" выльются во что-то конкретное, то курдская проблема может взорваться во всех других странах региона. Это серьезные риски", - сказал он в интервью для проекта "Мосты на Восток".
Министр добавил, что единство Сирии
– это то, в чем должны быть заинтересованы все страны, имеющие то или иное влияние на ситуацию – на Дамаск
, на различные этно-конфессиональные и политические группы в других частях страны.