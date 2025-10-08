Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил о нарушении гуманитарных прав палестинского народа - РИА Новости, 08.10.2025
19:39 08.10.2025 (обновлено: 20:21 08.10.2025)
Лавров заявил о нарушении гуманитарных прав палестинского народа
Лавров заявил о нарушении гуманитарных прав палестинского народа - РИА Новости, 08.10.2025
Лавров заявил о нарушении гуманитарных прав палестинского народа
"Коллективное наказание" палестинского народа за нападение движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года является грубым нарушением международного гуманитарного РИА Новости, 08.10.2025
в мире, израиль, россия, сергей лавров, хамас
В мире, Израиль, Россия, Сергей Лавров, ХАМАС
Лавров заявил о нарушении гуманитарных прав палестинского народа

Нарушении гуманитарных прав палестинского народа. Завров оценил ситуацию в Газе

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. "Коллективное наказание" палестинского народа за нападение движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года является грубым нарушением международного гуманитарного права, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для проекта "Мосты на Восток".
"Мы решительно осудили террористическую атаку, которая была осуществлена (движением - ред.) ХАМАС 7 октября 2023 года против мирных граждан… Это преступление, но и "коллективное наказание" за такого рода террористические атаки всего палестинского народа - это тоже грубое нарушение международного гуманитарного права", - заявил он.
Глава российского МИД отметил, что израильским властям ни раз указывали на то, что нужно искать и наказывать виновных в тех событиях и не трогать невинных людей, однако израильская сторона отвечала, что якобы нет "там никаких мирных граждан, там все террористы, начиная с трех лет". Лавров считает, что нерешенность палестинской проблемы подпитывает экстремизм на Ближнем Востоке.
"Дети рождаются, ходят в школу. Там им рассказывают, что у них должна была быть своя страна, государство, что есть решение ООН. Израиль создан, а Палестина - нет... Когда в обществе десятилетиями не одно поколение воспитывается в ситуации, когда их законные, одобренные ООН чаяния просто игнорируются, такие настроения трудно сдержать", - пояснил он.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых - мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
СМИ: ХАМАС напало на Израиль, чтобы сорвать их сделку с Саудовской Аравией
18 мая, 05:49
 
