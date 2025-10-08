Рейтинг@Mail.ru
Россия будет помогать сирийским партнерам, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2025
19:33 08.10.2025
Россия будет помогать сирийским партнерам, заявил Лавров
Россия будет помогать сирийским партнерам, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2025
Россия будет помогать сирийским партнерам, заявил Лавров
Россия будет помогать сирийским партнерам во всех смыслах и готова сотрудничать с другими государствами, у которых есть интересы в Сирийской Арабской... РИА Новости, 08.10.2025
в мире
россия
сергей лавров
РИА Новости
Россия будет помогать сирийским партнерам, заявил Лавров

Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия будет помогать сирийским партнерам во всех смыслах и готова сотрудничать с другими государствами, у которых есть интересы в Сирийской Арабской Республике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Со всех точек зрения мы будем помогать нашим сирийским партнерам. Готовы сотрудничать в этих вопросах с другими странами, которые так или иначе продвигают свои интересы в Сирийской Арабской Республике. Особое значение будет иметь участие руководителя переходного правительства господина Ахмеда аль-Шараа в Первом российско-арабском саммите 15 октября. Думаю, там состоится серьезный разговор", - сказал Лавров в интервью проекту "Мосты на Восток".
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Москва озабочена новым витком напряженности в Сирии, заявил МИД России
